Die ideale Fahrradtour am langen Wochenende: Auf den Spuren der Industriekultur

Im Jahr 1925 blickte ein Zeitungsredakteur vom Turm des Neuen Rathauses am Trammplatz und erblickte „einen Wald der Schornsteine, der die Stadt im Halbkreis umsäumt. Über Ricklingen, Linden und Limmer, deren Hauptgebäude die Fabriken sind, liegt drückend Qualm, Rauch und Ruß. Wenig Grün erfreut das Auge“. Das ist lang her. Hannover ist keine wirkliche Industriestadt mehr, nur noch 15 Prozent der Arbeitsplätze entfallen auf diesen Wirtschaftszweig. Wo es einst rußte, sprießt Grün, stehen Häuser. Auf einer 16 Kilometer langen „Route der Industriekultur“ lässt sich der Wandel nachvollziehen. Auch am langen Wochenende rund um den ersten Mai zieht es viele Hannoveraner nach draußen, um mit dem Rad die Gegend zu erkunden – ob allein oder mit der Familie. Die folgende Route bildet dabei eine ideale Möglichkeit: zentral gelegen, voller spannender Zwischenziele – und dennoch abseits der großen Ballungen von Ausflüglern.

Das ist die Route:

Heizkraftwerk dient als erster Wegweiser

Die Tour beginnt an der Leinebrücke der Königsworther Straße in der Calenberger Neustadt, mit ihren vier großen Kandelabern die angeblich schönste ihrer Art in Hannover. Von dort aus führt der Weg am größten und ältesten Betriebshof der Üstra vorbei – er muss bald erneuert werden – zur Ihme. Der Weg ist nicht zu verfehlen: Man erreicht den Fluss am Heizkraftwerk Linden, das mit seinen nachts illuminierten Türmen zu den Wahrzeichen der Stadt gehört.

Jetzt weist der Fluss den Weg zur Justus-Garten-Brücke, wo die Ihme in die Leine fließt. Letztere war früher von hier an schiffbar und damit Hannovers wichtigste Anbindung an die Welt. Handelsgüter für die und aus der Stadt wurden über Jahrhunderte per Schiff auf der Leine transportiert. Gleich dahinter kommt das Faustgelände mit der früheren Bettfedernfabrik. Wo einst Rohfedern gereinigt und verarbeitet wurden, prägen heute kleine Gewerbebetriebe und Künstler die Szenerie.

Das Faustgelände hat seine kulturellen Eigenheiten

Zwei bemerkenswerte Brücken

Bald schon kommt der 51 Meter hohe Wasserturm auf dem ehemaligen Contigelände in Limmer ins Blickfeld. Wo Arbeiter über mehr als ein Jahrhundert Gummiprodukte herstellten, entsteht nun mit der Wasserstadt ein modernes Wohngebiet. An der Schleuse Limmer wechselt man das Flussufer und passieren das Volksbad. Danach geht es zur blauen Kanalbrücke, über die der Weg links Richtung Ahlem führt. Von der Brücke richtet sich der Blick auf zwei Gitterbrücken der Güterumgehungsbahn, die noch in ihrem Ursprungszustand aus dem Baujahr 1904 erhalten geblieben sind.

In Ahlem geht es zunächst zur Wunstorfer Straße, dann nach links und 200 Meter weiter wieder nach rechts in die Mönkebergallee. Hier liegt der Willy-Spahn-Park, in dem zunächst Kalk gebrannt und von 1938 Obstsaftlimonaden der Marke Sprudella hergestellt wurde. Davon zeugt heute noch der ObstbSAn aumbestand in dem öffentlichen Park.

Eine Schule als Gedenkstelle

Weiter geht es am früheren Tanzlokal Ahlemer Turm und dem Waldstück Ahlemer Holz vorbei zur Petit-Couronne-Straße, dort rechts in die Richard-Lattorf-Straße. Diese führt uns zur Heisterbergallee. In Fahrtrichtung links kommt man zur einstigen jüdischen Gartenbauschule, die die Nazis zur Sammelstelle für Deportationen in Konzentrationslager umfunktionierten und die heute bedeutende Gedenkstelle ist.

Am Ende der Heisterbergallee geht es durch den Schleusengrund zur Hafenschleuse Limmer. Die Stadtbahngleise der Linie 10 weisen den Weg zur Wunstorfer Straße. Ein Rechtsschwenk noch und kurze Zeit später ein weiterer in die Ratswiese – dann ist die Leine wieder erreicht. Sie und die Ihme weisen den Weg zurück in die Innenstadt und darüber hinaus bis zum Maschsee. Wenn man den als Endpunkt wählt, hat man rund 16 Kilometer in den Beinen. Und wenn es dort voll ist: Auf den Abstand zum Nächsten achten.

Das Peter-Fechter-Ufer an der Ihme bietet Platz zum corona-gerechten Radeln.

Die beschriebene Tour wurde unter dem Titel „Linden, Leine, Limmer“ vom Team Naherholung der Region Hannover ausgearbeitet. Sie gehört zu einem Paket von insgesamt sechs Routen der Industriekultur. Konzipiert sind sie teils als Radtouren etwa unter dem Stichwort „Güter, Gleise, Gummi“ am Mittellandkanal entlang, teils als Spaziergänge wie derjenige mit dem Titel „Knigge, Kalk und Korn“ im östlichen Deister. Die Tour „Wurst, Wärme, Wolle“, die mehrere Stadtteile Hannovers berührt, lässt sich wahlweise mit dem Fahrrad oder der Ringbuslinie 100 absolvieren. Wer stöbern will, nutzt diesen Internetlink: Route der Industriekultur

Von Bernd Haase