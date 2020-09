Masken sind ja nicht ganz unwichtig. Auch nicht in modischer Hinsicht. Ich hatte mir jetzt eine Reihe ganz besonderer Mund-Nasen-Bedeckungen zugelegt. Jede Maske zeigte das Periodensystem der Elemente, darunter war der Spruch zu lesen „I wear this mask periodically“. Ich fand das komisch. Und irgendwie hat es natürlich auch was, alle bekannten Elemente von Wasserstoff (H) über Cobalt (Co), Nickel (Ni), Kupfer (Cu) bis Lawrencium (Lr) vor der Nase zu tragen.

„Das ist wieder so ein Alman Move“, sagte die Zwanzigjährige, als sie mich damit sah.

„Ein was?“

„Ein Alman Move. Das ist so deutsch. So guck-mal-ich-weiß-aber-was. Lehrer finden das witzig. Vielleicht.“

„Das ist witzig.“

„Ach, Papa“ , sagte sie und ging ihrer Wege.

Sollte die Maske tatsächlich ein Alman Move sein? Ist Wissenschaft, ist das Interesse für das, was die Welt im Innersten zusammenhält, tatsächlich typisch deutsch? Führe ich mich mit der Elementenmaske wirklich wie ein Lehrer auf?

Ich war etwas Iridium. Und geriet Lanthan in Fluor.

Aber ich Blei dabei: Niob sollte die Wissenschaft geringschätzen. Warum? Barium.

Zwei Selen wohnen in meiner Brust. Ich Zink nicht gern, aber ich habe meine Magnesium.

Ich will ja nicht Nickel sein, aber so etwas macht mir Bismut. Mangan so nicht mit mir umgehen. Ich bin doch kein Iod.

Ich fing zwar nicht an zu Berylium, aber immerhin ein bisschen zu Brom.

Und das auch nur hinter der Maske.

Von Ronald Meyer-Arlt