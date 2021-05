Wenn du dir – unter keinerlei Zwang – eine Unterhaltungssendung mit Carsten Maschmeyer im Privatfernsehen ansiehst, dann weißt du: Es wird Zeit, dass die Pandemie zu Ende geht. So geschehen Anfang dieser Woche, nicht die ganze Sendung, so schlimm ist es auch nicht. Aber diese paar Minuten lösten einen angenehmen Gedanken aus, in dem Carsten Maschmeyer nicht vorkommt.

Vorgestellt wurde in der Show ein kleines Gerät, ein Flaschenaufsatz, der Buddelbier beim Ausgießen angeblich zu Zapfbierqualität aufwertet. Passieren sollte dieses blumige Wunder durch Verwirbelung von Sauerstoff oder so, man wird bei solchen aerosoligen Aussagen ja etwas pandemisch momentan, aber es war auch egal. Denn der Gedanke war beim gezapften Bier hängen geblieben, und er passte wunderbar zu einem anderen Gedanken, der wiederum einen älteren, sehr dunklen Gedanken abgelöst hatte.

Dieser dunkle Gedanke war ein Gedenkgedanke, in dessen Mittelpunkt ein tatsächlich gezapftes Bier stand, auf einem Tisch, in einem Biergarten mit Menschen, Brezeln, Warteschlangen und guter Laune ohne 22-Uhr-Deckel. Das dunkle an diesem Gedanken war seine Unmöglichkeit, verbunden mit der Idee, sich aus purer Verzweiflung einfach mal allein in einen verwaisten Biergarten zu setzen, ein mitgeführtes Trostbier zu trinken und sich mit geschlossenen Augen Brezeln, Warteschlangen und gute Laune einfach vorzustellen. Ein Bierumwandler hätte dabei geholfen.

Dieser Gedanke wurde runtergespült von einem anderen, frischeren. Denn Biergärten sollen bald öffnen können. Echte Biergärten, echt öffnen. Wie wird das sein, wenn die ersten Menschen die Areale betreten? Wie Zonengrenze 1989? Leuchtende Augen, Tränen, Erinnerungsfotos von Zapfern und Tischabräumern? Und dann die drei magischen Worte: „Ein Pils, bitte!“, Preis egal, Wetter egal, Wartezeit egal. Hauptsache frisch. Und echt. Ohne Bierumwandler. Ohne Maschmeyer. Ohne Trost. Prost!

Lüttje Lage: Weitere Texte aus unserer Serie finden Sie hier

Von Uwe Janssen