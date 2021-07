Und bumm. Ne, eher wusch. Oder zzzzzst. Oder wie man auch immer das Geräusch eines Stromausfalls beschreiben will. Mitten am Tag, mitten in der List. Wer vorm strombetriebenen Bildschirm sitzt, sieht es ja auch (wenn nicht – Augenarzt oder mal wieder früher ins Bett gehen). Aber das Geräusch ist eher die Ruhe. Es wird leiser. Mitten im „List district“, wie die Stadt Hannover den Stadtteil in seiner internationalen Broschüre nennt, wird es natürlich nie richtig leise, pulsierendes Stadtleben und so.

Aber in der Wohnung schweigen alle Lüfter, Kühleinheiten, Rechner, Uhren und alles, was mit Strom vor sich hinsummt. Das ist bei aller routinierten Panik, die man in derlei Situationen zu schieben pflegt, auch ganz schön. „Der Tag, an dem die Erde still stand“ geht zwar in seiner Radikalität insgesamt noch etwas weiter, und vermutlich würde niemand das Drehbuch „Der Tag, an dem die Wohnung still stand“ verfilmen.

Winken durch blinken

Vor allem, weil der Ausnahmezustand nach einer Minute beendet ist. Das Dauerrauschen setzt langsam wieder ein, einige Elektrogeräte winken durch Blinken und fordern Aufmerksamkeit ein. Wer am Bildschirm sitzt, kann jetzt weiterarbeiten (oder sich nicht weiter stören lassen). Die Folgeschäden sind überschaubar, und so lange die über ein unsichtbares Netz verbundenen Elektroautos bei Stromausfall nicht auf den Straßen stehen bleiben, wird das im List District auch so bleiben. Alles ist eigentlich wie immer.

Aber die Minute war ein bisschen wie Urlaub.

Von Uwe Janssen