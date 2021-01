Ein Lockdown-Montagabend wie jeder andere: Essen, Tagesschau, Jauch, wieder mal schlauer als alle Kandidaten gewesen, wieder mal Sofa-Millionär. Irgendwann geht es um die Frage nach Kindern, die anhand ihrer Vornamen einem berühmten Model zugeordnet werden sollen. Zur Auswahl stehen Heidi Klum, Naomi Campbell, Claudia Schiffer und Giselle Bündchen. Eins der Kinder heißt Henry Günther. Die Antwort wird egal, als Jauch im Nebensatz davor warnt, Kindern den Namen Günther zu geben, in welcher Schreibweise auch immer.

Schicksalsgemeinschaft. Günthers oder Günters sind wie Uwes. Kein Ungleichaltriger heißt wie sie, und wenn, dann nur als Strafe oder Folge einer blöden Wette. Wie viele Jahre sind vergangen, in denen man gebannt auf die Vornamenscharts der Saison wartete, wie sehr hoffte man, wenn schon keinen dauerhaft haltbaren, so doch wenigstens einen irgendwann wiederkehrenden Retrovornamen zu haben. Wie viele sind „voll in“ zurückgekommen, wie viele Theos, Emils, Gustavs, Oskars, Ottos, Erichs und Fritzes laufen mittlerweile herum, teilweise sogar in Kombination. Aber selbst in Top-100-Listen für Zwischennamen findet sich kein Uwe. Uwe ist nicht mal Ersatzbank, Uwe ist Tribüne, nicht im Kader. Nicht in Hannover, nicht in Hamburg und München, nicht mal in der Hipzwang-Hauptstadt Berlin, wo man doch gern zum Äußersten greift, um das zu haben, was keiner hat. Selbst in Chemnitz, dem deutschen Kulturmekka des Jahres 2025: Emma, Mia, Mila und Emil, Theo, Ben. Kein Uwe weit und breit.

Tore mit dem Hinterkopf

Prominente könnten helfen, so wie damals Boris Becker. Jauch hat seinem Vornamen zwar auch nicht geholfen. Und der letzte wirklich prominente Uwe hat Tore mit dem Hinterkopf geschossen, in schwarz-weiß. Kein Popstar heißt einfach nur Uwe, so wie Bono, Casper oder Heino. Eher heißen Kinder Haftbefehl oder 50 Cent.

Aber die aktuellen Prominenten singen ja auch nicht, sie forschen. Karl Lauterbach ist der Boris Becker unserer Zeit. Kleine Karls werden kommen. Und ein wichtiger Intensivmediziner heißt Uwe Janssens. Er macht Hoffnung. In jeder Hinsicht.

Von Uwe Janssen