In England gibt es eine Fußballliga ausschließlich für übergewichtige Hobbysportler. Kaum je, so scheint mir, hat der Fußball im Vereinigten Königreich segensreicher gewirkt als hier. Die Regeln sind streng: Nur Spieler mit einem gewissen Mindest-Bodymassindex dürfen mittun. Wer unter der Woche Pfunde verloren hat, kann beim Spiel am Wochenende Bonustore bekommen, wer zugelegt hat, erhält dagegen Straftore auferlegt. Mittlerweile, so hat die Liga kürzlich stolz mitgeteilt, haben die Kicker zusammen mehr als 120.000 Kilo abgespeckt.

Und wir wären nicht in England, wenn die gewichtigen Herren ihren Teams nicht selbstironische Namen gegeben hätten. Die einen nennen sich in Anlehnung an den Proficlub aus dem italienischen Bergamo „Fatalanta“, andere mit Blick auf eine prominente südamerikanische Fußballnation „Largentina“. Und eine Truppe hat sich doch tatsächlich an die Personalunion erinnert und läuft unter dem Namen „Hangover 96“ auf.

Es ist die Benamsung von kickenden oder sonstwie fröhlich vor sich hin dilettierenden Hobbymannschaften seit jeher eine Kunst für sich. Mir selbst beispielsweise ist von einem Universitätsturnier im Rheinischen die Truppe „Dr. Reiner Klimke auf Ahlerich“ als unschlagbar erinnerlich – ein Name, der Ehrgeiz, Grazie und Seriosität auf das Feinste verbindet. Wie ungehobelt kamen dagegen die Gegner von „Loss Loofe“ daher, was mit „Lass Laufen“ ins Hochdeutsche zu übersetzen wäre. Ein Imperativ, der sich, wie der Turnierverlauf zeigen sollte, nicht auf den Ball bezog.

Angesichts solcher Geschmacksunsicherheiten kann man nur froh sein, dass die findigen PR-Abteilungen hiesiger und anderer Fußballverbände zwar Kopfgeburten wie das flippige „Mnnschft“ in die Welt setzen, aber am Ende an einem nicht rütteln können: Am kommenden Dienstag spielt, wie seit Jahr und Tag, schlicht – Deutschland gegen England.

Von Felix Harbart