Es könnte auch ganz schnell gehen. Einfach und direkt zum Infoschalter des Baumarkts gehen, fragen – Klarheit. Oder noch besser: anrufen. Das spart Zeit und Rumgesuche, an dessen Ende dann doch eine Enttäuschung steht.

Was hat sich der große Baumeister da oben nur dabei gedacht, den Menschen, vorwiegend der Hälfte, denen klischeehalber der größere Hang zu Baumärkten nachgesagt wird, dann doch in den Laden zu treiben? Und ihn, seine Orientierungslosigkeit durch schnelles Gehen tarnend, herumirren zu lassen?

Ach so, es geht um einen Gartenpavillon, so ein Stehdach, ein Regenschirm mit vier Beinen. Kauft man nicht ständig, scheint aber ein Saisonartikel zu sein und somit möglicherweise knapp: Die Abwägungsprozesse auf der Anfahrt haben ergeben: Es ist Sommer, aber schlechtes Wetter (das funktioniert bei einem Regen-Sonnenschutzdach auch bei gutem Wetter), es ist Fußball-EM, aber keinen interessiert’s so richtig. Es könnte also was gehen in Sachen Pavillon. Also ab in die Gartenabteilung.

Grills groß wie Autos

Das Verkaufspersonal zu fragen? Zwei Mitarbeiter stehen hilfsbereit zwischen Grills groß wie Autos. Aber so einen blöden Pavillon findet man ja wohl noch selbst. Der Drang, mit Beute von der Jagd zurückzukehren und sie selbst erlebt zu haben, ist größer als jede Zeitersparnis. Das Glücksgefühl des Erfolges, wenn man den weißen Riesen erspäht hat. Außerdem: Vielleicht findet man ja noch was anderes.

Gut, die Wahrheit ist: es war ja ein recht kleiner brauner Karton, und das Verkaufspersonal musste dem verlorenen Jäger zwischen Bierbänken und Sonnenschirmen dann doch helfen. Aber: Erlegt! Jetzt nur noch aufbauen. Das Ding erklärt sich doch von selbst.

Ja, klar! Oder?

Von Uwe Janssen