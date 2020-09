Hannover

„Du solltest mal wieder ausmisten,“ sagte meine Frau und schaute skeptisch auf jenen schmalen Teil des häuslichen Kleiderschranks, der mir zur Verfügung steht. Zugegeben, das Fach mit den T-Shirts wirkt etwas vollgestopft. Was daran liegen mag, dass hier nicht nur Baumwollenes lagert, sondern auch Erinnerungen.

Dieser Satz klingt jetzt etwas pathetisch – ist aber wahr. Dort hat zum Beispiel das weiße Shirt mit dem Logo des Hard Rock Cafés sein Zuhause. Es stammt noch aus einer Zeit, als es nur das Original gab und noch nicht jedes Kuhdorf so ein Café besaß. Ende der Siebzigerjahre des vergangenen Jahrhunderts war ich zum ersten Mal in London, in dem Lokal in der Old Park Lane. War angeblich auch Eric Claptons Stammkneipe. Ich hab’ ihn da aber nie getroffen. In England regierte eine Dame mit ordentlich toupierter Frisur und kein blonder Wirrkopf.

Zugegeben, das T-Shirt umspannte damals bei mir einen schlankeren Körper, und ich habe später auch mal eins nachgekauft. Aber dieses weiße Teil im T-Shirt-Fach hat einiges erlebt. Mehr erzähle ich jetzt mal nicht. Man darf es jedenfalls nicht so einfach wegwerfen, weil es mit der Zeit lappig geworden ist und der Halsausschnitt ziemlich durchhängt.

Es liegt, nein, es ruht neben einem pinkfarbenen Exemplar. Aufschrift: Festival de Cannes. Kaum 40 Jahr alt, Eins-A-Qualität. Südfrankreich. Weit und breit kein Virus. Sonne, Mittelmeer, Cote d’Azur. Auch dieses Teil darf niemals ein Putzlappen werden.

Unser Land hat als Ort der Erinnerung das Haus der Geschichte in Bonn, wo nicht nur Helmut Schmidts Prinz-Heinrich-Mütze aufbewahrt wird. Ich habe das Fach mit den T-Shirts oben im Kleiderschrank. Und dieser Vergleich ist nicht zu hoch gegriffen!

Von Hans-Peter Wiechers