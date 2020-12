Ich schaute erwartungsfroh auf die Freilandgans. Noch war sie blass, aber in Kürze würde sie schön braun sein. So braun wie ich, wenn ich nach drei Wochen aus Südfrankreich zurückkomme. An Heiligabend gönnen wir uns eben was – und den anderen auch.

Neben der Gans ist das Küchenfenster. Dahinter der Garten, die Natur, die in dieser Zeit bei uns so sehr an Bedeutung gewonnen hat. Wir stehen jetzt manchmal fünf oder zehn Minuten und schauen nur hinaus – stumm. So viel Besinnlichkeit gab’s schon lange nicht mehr. Keine Einladungen, kein Besuch, keine Geschenke-Einkäufe in letzter Minute. Stattdessen nur Grünfinken, Kohlmeisen, ab und zu eine Amsel und immer wieder diese Spechtfamilie.

Anzeige

Wir haben den Gefiederten auch ein paar Weihnachtsbraten gekauft – im Naturshop in Hilpoltstein (wo immer das sein mag): Einen XXL-Meisenknödel, zwei Vollwert-Energiekuchen (einmal mit Insekten-, einmal mit Waldfruchtgeschmack) und diverse Körner. Der korpulente Oberspecht hängt meistens in einer Art Beugesturzhang (so nennen es die Turner an den Ringen) unter dem Knödel, der eigentlich doch für die Meisen war, und pickt sich den Bauch voll. Am Abend geht’s ihm wahrscheinlich wie mir. Ich habe dann die halbe Brust der Gans verdrückt, dazu zwei Ladungen Rotkohl und ein paar Semmelknödel. Ich streiche den Verdauungsspaziergang und schleppe mich zum Sofa.

So gut hat’s der Specht nicht. Er muss mit vollem Bauch immerhin noch nach Hause fliegen – über die Dächer, vielleicht bis in die Eilenriede. Am ersten Weihnachtstag gibt’s für mich dann kalte Gans und für den Specht den Energiekuchen, Vollwert, mit Insektengeschmack, aus Hilpoltstein.

Lüttje Lage: Hier finden Sie weitere lustige Texte aus unserer Serie

Von Hans-Peter Wiechers