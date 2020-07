Mit den Bahnpendlern hat unsereins vor allem eines gemeinsam: Wir warten. Oft. Viel. Oft zuviel. Wir warten darauf, dass sich der Stau auflöst. Wir warten darauf, dass der Verkehr nicht immer so stockt. Wir warten auf die intelligentesten Ampelschaltungen aller Zeiten. Immerhin ist die B 443 eine Bundesstraße mit Herz. Sie ist dafür bekannt, dass man dort ein Herz für Quereinsteiger hat. Sobald sich ein Fahrzeug auf einer Nebenstraße nähert, schalten schlagartig alle verfügbaren Ampeln für diesen Fahrer auf Grün. In einer Senke bei Rethen haben die Fahrer der langen, langen Autoschlange einen guten Blick auf dieses eine einbiegende Fahrzeug. „Willkommen“, möchte man rufen. „Schön, dass Sie da sind.“

Ich muss auch mal wieder mit der Bahn fahren. Welche, ist eigentlich egal. In der U-Bahn in London hat ein bekannter Streetart-Künstler jetzt mit einem gesprühten Bild für Corona-Masken geworben. Das war kurz danach schon Millionen Pfund wert – war, denn mittlerweile haben es Reinigungskräfte entfernt. So viel ist in meinem Auto natürlich nicht los. Ich könnte aber für die Zwischenzeit vielleicht eine alte Kinder-CD herauskramen und in den Player legen: „Hallo, hallo, schön, dass du da bist ...“

Von Andreas Zimmer