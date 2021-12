Hannover

Manchmal genügt ja ein einziges Wort, um das Schatzkästlein der Poesie aufzuschließen. Dann reicht ein einziger Begriff aus der Welt des Schlagers, und schon ersteht vor unserem inneren Ohr ein ganzes Lied. Probe aufs Exempel: Woran denken Sie bei „Enzian“? Und bei „schwarzbraun“? Richtig, an eine blaublaublaue Haselnuss. Ähnlich ist es bei „Luftaufsichtsbaracke“ oder „66 Jahre“. Oder eben bei „Farbfilm vergessen“.

Zum Großen Zapfenstreich für die scheidende Kanzlerin hatte ich die ganze Familie vor dem Fernseher versammelt. Das war ich Angela Merkel schuldig, nach 16 Jahren. Diese hatte sich als Musikstück Nina Hagens Ost-Ballade vom vergessenen Farbfilm ausgesucht. Die Bundeswehrkapelle quälte sich mit dem alten Punkschlager so, wie sich die Sex Pistols mit der Mondscheinsonate gequält hätten.

Heimliche Botschaft?

„Wir haben das mal gegoogelt“, sagten meine Töchter, „in dem Lied steckt eine heimliche Botschaft, geht es in echt um Gewalt.“ Von Leuten, die gar nicht mehr wissen, was ein Farbfilm ist, lasse ich mich da nicht belehren. „Quatsch“, sagte ich, „es geht nur um Urlaubsfotos.“ Meine verstockten Töchter lasen jetzt von ihren Handys ab, dass Nina Hagen ihr „Leid“ besingt, „und alles tat so weh“. Die Zeile „alles blau und weiß und grün“ sei ein klarer Hinweis auf Hämatome. „In der DDR haben die Leute so etwas zwischen den Zeilen gelesen“, sagten sie ernst.

„Und was will uns die Kanzlerin damit sagen?“, fragte ich. „Dass die Opposition immer auf sie eingeprügelt hat? Schickt sie heimliche Hilferufe, wie Britney Spears?“ Meine Töchter verdrehten die Augen. Ich bleibe aber dabei: Es gibt mittlerweile (nicht nur im Osten) viel zu viele Zwischen-den-Zeilen-Leser in Deutschland, die sich krude Gedanken über geheime Botschaften machen und verborgene Zeichen sehen, wo gar keine sind.

Sollte ich selbst jemals einen Zapfenstreich bekommen, werde ich es den Liederdeutern und der Militärkapelle nicht leicht machen. Ich wünsche mir dann „Highway to Hell“, „Die Wanne ist voll“ und „Da Da Da“.

Hier finden Sie weitere lustige Texte aus unserer Serie

Von Simon Benne