Ich bemerke allmählich, dass ich bislang eine viel zu optimistische Vorstellung vom Altern hatte. Ich war immer davon ausgegangen, dass mir irgendwann in der Bahn zum ersten Mal ein milchgesichtiger Jüngling seinen Sitzplatz anbieten würde, und dass ich dann beleidigt ablehnen würde, weil ich mich ja noch jung und fit fühle. Jetzt aber bin ich leider in einem Zustand, in dem ich dankbar auch grauhaarigen Greisen einen Sitzplatz abnehmen würde. Es ist das Knie.

Ganze Kerle wie ich gehen zum Arzt ja eigentlich nur mit offenen Knochenbrüchen, doch diesmal blieb mir keine Wahl. Behutsam betastete der Doktor das Knie. Auf meine besorgte Frage erklärte er, dass wir um eine Amputation für dieses Mal wohl doch noch herumkommen würden. „Das ist ganz normaler Verschleiß“, sagte er gelassen.

Ich war erschüttert. „ Verschleiß“. In dem Wort liegt so etwas Unumkehrbares. Wer „ Verschleiß“ hat, ist in eine gesundheitliche Einbahnstraße geraten, die unwiderruflich bergab führt. Mit „ Verschleiß“ ist man praktisch schon klinisch tot, auch wenn noch Hirnströme messbar sein mögen.

Überhaupt fallen moderne Diagnosen viel zu hart und zu nüchtern aus. Wenn ich Arzt wäre, würde ich statt „ Verschleiß“ immer „Harte Beanspruchung“ sagen. Das klingt gleich viel sportlicher. Mein Arzt aber gab mir nicht einmal eine Spritze; er schrieb mir nur eine Salbe auf. Dabei spürt doch jeder Patient mit gesundem Menschenverstand instinktiv, dass ein Piksen mehr bringen muss als ein Schlucken, weil es ja weh tut.

Psychologisch wäre es ohnehin besser, wenn Ärzte wieder ein bisschen mehr Brimborium machen würden, mit lateinischen Zauberformeln, um glaubhaft Überlegenheit zu signalisieren. Sie bräuchten auch mehr Räucherstäbchen in ihren Praxen. Nur dann sieht der Kranke, aha, hier bin ich ganzheitlich angenommen und in kompetenten Händen. Moderne Mediziner haben die Wurzeln zum Schamanismus leider leichtfertig gekappt. Ich finde, darin liegt das eigentliche Elend der Schulmedizin.

Von Simon Benne