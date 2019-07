Der Aufbau für das Maschseefest in Hannover hat längst begonnen, doch jetzt laufen Kunstfreunde Sturm. Der Grund: Einige Stände verdecken die Skulpturen am Ufer des Sees. Insbesondere das „Menschenpaar“ böte einen grotesken Anblick, heißt es in der Kritik, denn es steht direkt in einem Lokal – nackt und kopflos.