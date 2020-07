Hannover

„Schön, dass Sie da sind. Die Bahn bringt Sie auch in schwierigen Zeiten an Ihr Ziel.“ Diese Durchsage kann man auf den Bahnhöfen im Lande derzeit regelmäßig hören. Den ersten Satz darf man der Bahn ruhig glauben. Der zweite stimmt leider nicht immer, beileibe nicht nur in schwierigen Zeiten.

Wir standen gegen 10 Uhr am Bahnhof in Kaltenweide und erwarteten die S 4 Richtung Hauptbahnhof. Es hatte zwar, wie wir wussten, südlich von Hannover einen Oberleitungsschaden gegeben, aber von Verspätungen auf unserer Linie war weder in der Bahn-App noch auf den Fahrtenanzeigern oder per Durchsage die Rede. Anlass für Optimismus.

„Schön, dass Sie da sind“, tönte es aus den Lautsprechern. Wir wären allerdings genauso gerne wieder mit der Bahn weg gewesen, aber es erschien keine. Man ließ uns auch in schwierigen Zeiten im Ungewissen – das einzige, was passierte, war, dass der Fahrtenanzeiger umsprang, wenn wieder ein turnusgemäßer Zug ausgefallen war.

Wir schlenderten unschlüssig hin und her, erzählten uns unsere besten Verspätungserlebnisse. Wer ein Getränk dabei hatte, bot es den anderen an. Einer der Wartenden schlug einen Toto vor, bei dem es darum ging, den genauen Zeitpunkt des nächsten Zughalts zu tippen. Auch überlegten wir, einen Menü-Bringdienst zu beauftragen oder uns die Zeit mit Yoga zu vertreiben.

„Schön, dass Sie da sind“, schmeichelte die Lautsprecherstimme. Etwas später näherte sich aus Richtung Bennemühlen ein Zug. Es war allerdings keine S-Bahn, sondern ein Erixx-Regionalzug, und der fuhr durch. Wir blickten neidisch durch die Fenster auf die Mitreisenden.

Als die Stimmung in unserer Gruppe nach fast anderthalb Stunden von duldsamem Humor in Gereiztheit umschlug, kam eine S-Bahn. Sie brachte uns dann sicher an unser Ziel im Hauptbahnhof. Und wir fanden es schön, dass wir da waren. Sehr schön sogar.

Von Bernd Haase