Seit geraumer Zeit bin ich viel weniger mit dem Fahrrad unterwegs als sonst, weil mein Homeoffice zu Fuß über die Haustreppe erreichbar ist. Gestern hatte ich dann einen Außentermin im Zooviertel. Auf dem Hinweg war es noch einigermaßen frisch. Zwei Stunden später hatte sich die Sonne hoch in den Himmel geschoben. Die gemessene Temperatur betrug 32 Grad, die gefühlte lag deutlich darüber.

Als ich auf der Fahrt nach Hause die Eilenriede verlassen hatte, traf mich schlagartig die Hitze der Großstadt. Trotz gedrosseltem Tempos schwitzte ich, hatte bald die Wasserflasche geleert und bekam einen trockenen Mund. Am Silbersee legte ich unter einem Baum eine Pause ein, trank ein zwischenzeitlich gekauftes stilles Wasser in einem Zug aus und schaffte es dann gerade so eben nach Hause.

Unser Garten lag in praller Sonne, viele Blumen ließen ihre Blätter ergeben hängen. Im Teich ist der Wasserpegel merkbar gesunken. Die Frösche machten sich nichts draus. Sie hingen lässig entweder am Wasserrand oder an einem der Seerosenblätter. Als ich näher kam, tauchten sie ab.

Ich wurde neidisch und überlegte, wie angenehm es sein müsste, es ihnen gleichzutun und sich eine Zeit lang in den Teich zu legen. Sei ein Frosch, forderte eine innere Stimme, was ich beim näheren Überlegen als billiges Wortspiel und erstes Anzeichen eines Hitzedeliriums wertete. Ich malte mir dann aus, was die Nachbarn sagen würden, und entschied mich dann doch lieber dafür, ins Haus zu gehen und mich kurz unter die Dusche zu stellen. Als ich auf den Teich zurückblickte, waren die Frösche wieder aufgetaucht. Ich bildete mir ein, dass sie grinsten. Es wäre schön, wenn es wieder ein wenig kühler würde.

Von Bernd Haase