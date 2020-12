Wir wollen in diesem Jahr keine große Sache aus Weihnachten machen. Aber ein Baum soll es doch sein. So ein kleiner. Ich wollte mich am Wochenende beim Händler meines Vertrauens schon einmal ein bisschen informieren, bevor ich dann den Rest der Familie mit klarem Auftrag zum Abholen, Zahlen und Schleppen losschicke.

Mein Weihnachtsbaumverkäufer ist ein sehr freundlicher Mann. Leider spricht er wenig Deutsch. Es war also nicht so einfach, mein Anliegen vorzubringen. Ich wollte ja nur gucken, nicht kaufen. Ganz zufällig war ein Unterstützer und Dolmetscher vor Ort, ein Familienvater, der auch ohne Sprachkenntnisse alles besser weiß. Vor allem das, was gut für mich ist.

Ungewollte Tipps vom Nadelexperten

Mein erstes anvisiertes Exemplar kommentiert er mit den Worten, dass ich so einen Baum doch unmöglich alleine schleppen könnte. Er bot keine Hilfe an. Ich inspizierte die kleinen Bäume im Topf, dem Nadelexperten ist das nicht entgangen. Die seien nur auf den ersten Blick umwelt- und klimafreundlich. Beim Entwurzeln nämlich, so der Verkäufer ohne Lizenz, würde das Wurzelwerk so beschädigt, dass es für die meisten kein Leben nach dem Topf mehr gebe.

Auch beim Vorentscheid zu Fichte, Blau- oder Nordmanntanne parierte der Profi prompt. Fichte sei viel günstiger als das Edelgewächs. Für die eine Woche täte es bei mir doch sicher die Sparvariante. Ich war versucht eine 2,50 Meter-Nordmanntanne im Topf zu kaufen und noch mal einen Schein für den Heimtransport draufzulegen. Die Familie des Familienvaters verhinderte diese Fehlentscheidung. Sie hatte ihn schon überall gesucht. Ihr Mann liebe Weihnachtsbäume, so die Familienmutter. Aber seit die Kinder da seien – also seit geschätzt 16 Jahren – gebe es aus Hygiene- und Sicherheitsgründen keinen echten Baum mehr. Naja, Teenager rauchen ja so einiges. Ein Plastikbaum mit Dauerdeko aus dem Familienbesitz würde reichen. Jedes Jahr.

Der Familienvater war mir plötzlich voll sympathisch. Und er hat richtig glücklich geguckt, als ich ohne Baumbeute abgezogen bin. Gemeinsam leiden tut halt nicht so weh.

Von Susanna Bauch