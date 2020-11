Würde man das in all den Jahren geschriebene Gespött über die Elbphilharmonie in Hamburg und über den Berliner Flughafen Schönefeld ausdrucken und in Ordnern archivieren, erhielte man einen Regalbieger vom Format der Brockhaus-Enzyklopädie. Das Land, das einst einen weltweit bewunderten Wiederaufbau hingelegt hat, kriegt nichts mehr hin, lautete der Tenor. Elphi und BER wurden zu Inbegriffen des Wurschtelns mit Grenzüberschreitung in Richtung Versagen. Wer die Namen erwähnte, konnte dies mit der Garantie auf Schenkelklopfer tun.

Ersatz in Hannover gesucht

Und nun? In Hamburg wird längst musiziert, in Berlin seit dem Wochenende geflogen. Verzögerungen im Bauablauf und nicht unerhebliche Kostensteigerungen stehen beim Konzertsaal schon längst nicht mehr im Vordergrund und werden es beim Flughafen auf Dauer auch nicht mehr tun. Sie werden höchstens noch, markiert mit einem „ja, aber“, als Fußnote auftauchen.

Will man weiter spotten, braucht man also Ersatz. Hannover hätte was im Angebot: Das Ihme-Zentrum zum Beispiel, das es an Monstrosität mit der Elbphilharmonie aufnehmen kann und von dem man immer noch nicht genau weiß, ob es in neuem Glanze erstrahlen oder weiter langsam seinem Ende entgegen bröckeln wird. Oder das Neue Rathaus und die benachbarte Bauverwaltung, von denen jüngere Hannoveraner schon nicht mehr wissen, dass sie auch ohne ein Gerüst stehen bleiben.

Ein Fall für das Stadtmarketing?

Im Verkehr böten sich Radschnellwege an, an denen seit zwölf Jahren geplant wird, ohne dass bisher ein Fitzelchen davon zu sehen wäre. Zugegeben hinkt der Vergleich zum BER, weil es sich beim einen um ein Projekt für den Verkehr der Zukunft handelt, beim anderen, also beim Flughafen, um längst erprobte und bewährte Technologie.

Wie auch immer: Wir werden es niemals schaffen, mit unseren Dauerbrennern in die Bresche zu springen. Wir sind nicht Hauptstadt wie Berlin und im Vergleich zu Hamburg nur ein Hansestädtchen im Hinterland. Wenn wir scheitern, dann ohne größere Notiznahme von außen.

Eigentlich schade um den Werbeffekt. Da muss das Stadtmarketing ran.

Von Bernd Haase