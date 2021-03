Niemand geht wohl gerne zum Zahnarzt. Auch ich muss mich zum Glück dort nur zweimal im Jahr blicken lassen. Als Teenager war das anders – ich trug eine feste Zahnspange und war gefühlt alle vier Wochen in der Praxis zu Besuch. Ein Überbleibsel der Klammer habe ich immer noch - ein hinter den unteren Schneidezähnen versteckt angebrachter Retainer soll diese weiterhin gerade halten.

Letztens fragte ich meinen Zahnarzt, wie lange ich diesen denn noch tragen müsste. „Bis sie verheiratet sind“, lautete seine platte Antwort. Ich war so perplex von dieser Aussage, dass es mir die Sprache verschlug und ich nichts entgegnete. Und eine Debatte zu führen, während man mit offenem Mund im Zahnarztstuhl liegt, ist auch eher schwierig.

Doch auf dem Nachhauseweg fragte ich mich: seit wann kann man eine Hochzeit mit einer Zeiteinheit wie Jahre oder Monate gleichsetzen? Warum soll ein gerades Lächeln keine Rolle mehr spielen, wenn man verheiratet ist? Weil man in der Ehe sowieso nichts zu lachen hat und daher nie seine Zähne zeigt? Seine Aussage wirkte auf mich wie aus der Zeit gefallen. Eine Zeit, in der es zum Leben jeder Frau gehört, so schnell wie möglich einen Ehemann zu finden und sich dann um Haus und Kinder zu kümmern. Und was ist, wenn ich niemals heiraten wollen würde? Gemäß seiner Logik würde ich dann auch noch als 90-Jährige diese Metallschiene tragen.

Andererseits wollte sich mein Zahnarzt möglicherweise auch nur einen Scherz erlauben und meine Reaktion testen. Vielleicht ist er nach seinen 40 Berufsjahren gelangweilt davon, immer wieder konkrete Zeitangaben machen zu müssen und denkt sich deswegen ganz neue Einheiten aus.

Vielleicht drehe ich den Spieß beim nächsten Mal einfach um. Wenn er mich fragt, wie lange ich noch meinen Tee mit zwei Stück Zucker trinken möchte, antworte ich einfach: „Bis ich den Retainer nicht mehr tragen muss.“

Von Inga Schönfeldt