Das alte Jahr wollte sich nicht verabschieden, ohne diese Woche noch mal einen knalligen Vollmond an den Himmel zu hängen. Eine unverhoffte Gelegenheit für mich, an dieser Stelle endlich mal eine Studie zu zitieren. Wer heute etwas auf sich hält, hat immer eine Studie zur Hand, mit der er seine Argumente schmückt. Meine Studie stammt aus der Schweiz und sagt (vereinfacht), dass Menschen in Vollmondnächten 20 Minuten weniger schlafen. Eine gelinde Untertreibung. Ich möchte mal sagen, dass ich in Vollmondnächten insgesamt kaum mehr als 20 Minuten schlafe.

Diese Woche also wieder. Aus Richtung Eilenriede schob sich die Kugel aus Staub und Steinen Richtung Kleefeld und veranstaltete über der Fichtestraße eine vollkommen unnötige Lichterschau, strahlte über die Dächer hinweg in unser Schlafzimmer und auf mein Kopfkissen.

Der Hündin war egal, was am Himmel los war

Früher, als noch eine Hündin in unserer Kleinfamilie lebte, bin ich in solchen Nächten manchmal mit ihr vor die Tür gegangen. Getrieben von der Hoffnung, draußen einen anderen Schlaflosen zu treffen, mit dem man ein kleines Schwätzchen hätte halten können. Wir trafen aber nie jemanden und die Hündin wollte meistens auch schnell wieder zurück, weil sie lieber schlief und schnarchte, egal was am Himmel los war.

Angeblich soll man bei Vollmond Gemüse aussäen; das gedeiht dann besser. Es wird auch empfohlen, schleunigst einen Friseurtermin zu buchen, weil das Haar in diesen Stunden nach dem Schneiden besonders gesund und dichter nachwächst.

Diese Informationen stammen aus dem Internet. Man sieht daran wieder mal, wie viel Unsinn im Netz zu finden ist. Aber die Gefahr, darauf reinzufallen, bestand ja ohnehin nicht. Die Friseurläden sind geschlossen. Und ich sitze hier und mir wächst das Haar über den Kragen.

Von Hans-Peter Wiechers