1. Weniger alte Menschen infiziert, dafür mehr junge

In der Region Hannover haben sich zuletzt deutlich weniger alte Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Dafür ist die Ansteckungsrate bei jungen Leuten deutlich gestiegen – besonders bei Schülern im Homeschooling, also solchen im Alter zwischen zehn und 19 Jahren. Regionspräsident Hauke Jagau (SPD) schließt daraus, dass sie sich im privaten Umfeld anstecken.

2. Wie und wann komme ich an meinen Impftermin?

Seit dem 27. Dezember 2020 laufen in Niedersachsen die Impfungen gegen das Coronavirus. Bislang wurden landesweit 549.854 Impfdosen verabreicht, meldete das Robert-Koch-Institut am Dienstag. Viele der insgesamt rund 8 Millionen Niedersachsen konnten somit noch nicht gegen den Erreger geimpft werden. Doch wie und wann komme ich an meinen Impftermin? Das Land Niedersachsen legt gemäß einer Verordnung des Bundes fest, wann welche Bevölkerungsgruppen ein Impfangebot bekommen sollen. Entscheidend sind dabei das Alter, die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Berufsgruppe oder bestimmte Erkrankungen.

3. Sonntags wird in Niedersachsen kaum geimpft

In etlichen Landkreisen und Kommunen Niedersachsens wird bisher an Sonntagen gar nicht oder kaum geimpft. Das will die Landesregierung jetzt ändern, um die Impfquote schneller zu erhöhen. „Da geht noch was. Im Moment ist das ein Problem“, sagte Regierungssprecherin Anke Pörksen am Dienstag.

4. Toter Patient: Ermittlungen gegen MHH-Sicherheitsdienst

Die Medizinische Hochschule Hannover: Ende Januar kam dort ein Mann zu Tode, die Staatsanwaltschaft ermittelt jetzt. Quelle: Archiv

Bei einem Einsatz von Sicherheitsleuten in der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) ist ein Patient ums Leben gekommen. Die Staatsanwaltschaft Hannover ermittelt gegen die beiden Mitarbeiter eines privaten Sicherheitsdienstes wegen fahrlässiger Tötung. Ende Januar war der junge Mann von der MHH nach einer stationären Behandlung entlassen worden, kehrte aber wenig später zurück, um sich wieder aufnehmen zu lassen. Dabei war er möglicherweise angetrunken. Es kam zu einer Auseinandersetzung mit den Sicherheitsleuten, an deren Ende der Mann tot war. Was genau passiert ist, ist jetzt Gegenstand der Ermittlungen.

5. Angebliche Kindesentführung: Ermittlung wegen falscher Verdächtigung

Die Nachricht von der angeblichen Entführung eines drei Jahre alten Mädchens in Hannover hat am Montagabend für Aufregung in den sozialen Medien gesorgt. Jetzt ermittelt die Polizei gegen einen 20-Jährigen. Er soll die Straftat lediglich vorgetäuscht haben. In der Meldung hatte es geheißen, in der List sei ein dreijähriges Mädchen in einen weißen Lieferwagen gezerrt worden. Ein 20-Jähriger rief bei der Polizei an und meldete die Tat ebenfalls, wobei er vorgab, sie beobachtet zu haben. Tatsächlich hatte er nur die Nachricht im Internet gelesen. Wie sich herausstellte, hatte es bereits zuvor Meldungen von einer angeblichen Kindesentführung gegeben. Später stellte sich heraus, dass es sich um einen Vater handelte, der sein Kind abgeholt hatte.

6. Linke greifen Punks an – Verwechslung mit „Querdenkern“?

Punks, die eine Hochzeit feiern, und linke Aktivisten, die sie mit „Querdenkern“ verwechseln und auf sie losgehen: Diese wilde Geschichte hat sich am Sonnabend in Linden zugetragen. Die Punks hatten eigentlich nur in coronakonformer Weise einem Hochzeitspaar gratulieren wollen. Ein Fotojournalist aber erkannte unter ihnen eine „Querdenkerin“ und vermutete eine Coronaleugner-Aktion. Sein Social-Media-Post rief linke Aktivisten auf den Plan, die die Festgesellschaft angriffen. Am Ende fanden die Hochzeitsglückwünsche unter Polizeischutz statt.

7. Hannovers Arbeitsmarkt kommt nicht in Schwung

Die zu dieser Zeit übliche leichte Belebung auf dem Arbeitsmarkt ist im Februar in der Region Hannover ausgeblieben – die Arbeitslosigkeit ist im Vergleich zum Vormonat sogar gestiegen. Das entspricht der Lage im gesamten Bundesgebiet.

