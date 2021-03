1. Niedersachsens Sozialministerin Reimann tritt zurück

Niedersachsens Sozialministerin Carola Reimann (SPD) ist überraschend am Montagnachmittag zurückgetreten – nach eigenen Angaben aus gesundheitlichen Gründen. Die Ergebnisse einer Untersuchung machten einen zeitnahen Krankenhausaufenthalt erforderlich, erklärte Reimann in einer am Nachmittag verschickten Stellungnahme. Sie könne ihre Amtsgeschäfte daher nicht mehr voll wahrnehmen.

2. Reimann-Nachfolge: Daniela Behrens soll Ministerin werden

Die SPD-Politikerin Daniela Behrens soll Nachfolgerin der zurückgetretenen Sozialministerin Carola Reimann werden. Die Bremerhavenerin saß von 2007 bis 2013 im Niedersächsischen Landtag. Von 2013 bis 2017 war sie Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium, musste aber im Zuge einer Affäre um zweifelhafte Auftragsvergaben gehen. Inzwischen hat die Staatsanwaltschaft Hannover die Vorwürfe abschließend geprüft und keine strafrechtlichen Folgen erkannt. Seit 2019 arbeitet Behrens als Abteilungsleiterin im Bundesfamilienministerium.

3. Impfungen in Praxen: Modellversuch läuft – auch in Hannover

Ab diesem Montag starten fünf Hausarzt-Praxen in Niedersachsen mit den Impfungen gegen das Coronavirus. Dabei sind auch zwei Praxen aus dem Raum Hannover. Wenn die Abläufe funktionieren, könnten es ab April erheblich mehr werden.

4. Großer Ansturm auf Tiny Houses

Die städtische Wohnungsbaugesellschaft Hanova verzeichnet eine riesige Nachfrage nach ihren sogenannten Tiny-Houses. Innerhalb weniger Tage haben sich mehr als 600 Interessierte für die vier Miniappartements gemeldet, die Hanova im Innenhof der Lindener Roesebeckstraße bauen will - und das trotz eines Kaltmietpreises von 17,50 Euro pro Quadratmeter. Die Mini-Häuser bieten 28 Quadratmeter Grundfläche und eine Terrasse. Es handele sich „quasi um ein Ein-Personen-Haus im Grünen“, sagt Hanova-Geschäftsführer Karsten Klaus.

5. Illegales Autorennen? Radfahrerin schwer verletzt

Ein 23-jähriger BMW-Fahrer hat am Sonntag in Hannovers Innenstadt die Kontrolle über sein Auto verloren und eine junge Frau angefahren, die mit ihrem Rad unterwegs war. Die 24-Jährige kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Zuvor soll der Autofahrer mit hoher Geschwindigkeit durch die City gerast sein, möglicherweise im Zuge eines illegalen Autorennens.

6. Friseure öffnen – und haben noch Termine frei

In Hannover dürfen Friseure seit Montag wieder öffnen. Während die Lage bei manchen Betrieben zum Start ruhig war, bildeten sich vor anderen Läden kleine Schlangen.

7. Intensivschwester soll in Deutschland bleiben – 35.000 Unterschriften

Mit einer Onlinepetition setzen sich 35.000 Unterzeichner für eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis der Krankenschwester Farah Demir ein, die an der MHH arbeitet. Trotz diverser politischer Bemühungen droht ihr nach wie vor die Abschiebung.

