Hannover

Ein 32-jähriger Autodieb hat am Sonntag die Polizei in Hannover in Alarm versetzt. Er hatte aus der Tiefgarage eines Hotels in Lahe einen VW Golf gestohlen und damit in Kirchhorst einen Unfall verursacht. Der 32-Jährige trug dabei leichte Verletzungen davon.

Die Ermittlungen der Polizei haben ergeben, dass der Mann bereits am Sonnabend in das Hotel an der Oldenburger Allee, das derzeit geschlossen ist, eingestiegen war. Der Einbruch wurde am Sonntagnachmittag gegen 14 Uhr von einem Mitarbeiter bemerkt. Dabei stellte der Angestellte auch fest, dass mehrere Schlüssel fehlten, unter anderem derjenige der Tiefgarage des Hotels. Der Einbrecher war offenbar mit einem dort abgestellten VW Golf geflüchtet.

Auto überschlug sich mehrfach

Zu diesem Zeitpunkt befand sich der 32-Jährige allerdings bereit in der Obhut der Polizei. Kollegen der Einbruchsermittler hatten den Mann am Sonntag nach einem Unfall in Kirchhorst aufgegriffen. Gegen 12.45 Uhr war der Einbrecher mit dem Golf in der Ortschaft bei hohem Tempo von der Fahrbahn abgekommen. Das Auto prallte gegen einen Baum und überschlug sich anschließend mehrfach.

Im Verlauf der Unfallaufnahme und der medizinischen Behandlung verhielt sich der 32-Jährige immer aggressiver. Der Aufforderung der Polizei, sich zu beruhigen, folgte der Einbrecher nicht. Als der Mann einem Beamten sogar Gewalt androhte, brachte dieser den Autodieb zu Boden und legte ihm Handfesseln an. Gegen den 32-Jährigen wird nun wegen Fahrens ohne Führerschein, Gefährdung des Straßenverkehrs und wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls im Zusammenhang mit dem Einbruch in das Laher Hotel ermittelt.

Von Tobias Morchner