Diebe stehlen Radlader von Enercity-Baustelle und fahren durch Hannover

Die Polizei ist auf der Suche nach Dieben, die einen Radlader von der Enercity-Baustelle an der Glocksee gestohlen haben. Die Unbekannten fuhren mit der Maschine anschließend durch halb Hannover, das Gefährt tauchte erst im mehr als fünf Kilometer entfernten Ricklingen wieder auf.

Nach Polizeiangaben tauchte der Radlader am Mittwochnachmittag am Mühlenholzweg in Hannover-Ricklingen wieder auf. Quelle: Frieso Gentsch/dpa