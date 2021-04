Diebe stehlen in Hannover wertvolles Anti-Schnarch-Gerät

Hannover

Diebe haben am Sonntag im hannoverschen Stadtteil Stöcken ein wertvolles Gerät gegen Schlafapnoe erbeutet. Der Apparat kostet rund 6000 Euro und soll nachts den Körper des Betroffenen ausreichend mit Sauerstoff versorgen, um das Schnarchen zu verhindern. Der 34 Jahre alte Besitzer hatte das Gerät aus einem Auto ausgeladen und auf dem Gehweg vor seinem Haus abgestellt. Als er seinen Wagen in eine Tiefgarage fuhr, schlugen die Täter zu und entwendeten zwei Taschen mit dem Gerät.

Täter nehmen auch Laptop mit

Der 34-Jährige hatte mit seinem blauen VW Tiguan vor seinem Haus an der Eichsfelder Straße gehalten. Er ließ seine Frau aus dem Fahrzeug steigen und lud mehrere Gegenstände aus dem Wagen, darunter das Schlafapnoe-Gerät. Er stellte die Gegenstände auf dem Gehweg ab, um den VW in die Tiefgarage zu fahren. Diesen Moment nutzen offenbar die Täter aus. Als der 34-Jährige zurückkehrte, fehlten zwei Taschen, der Mann zuvor vor dem Haus abgestellt hatte. In den Taschen befand sich das Schlafapnoe-Gerät. Ebenfalls verschwunden war ein Laptop-Computer, der sich ebenfalls in den einer der Taschen befand.

Polizei sucht etwa 50 Jahre alte Frau als Zeugin

Die Opfer schalteten umgehend die Polizei ein. Die Suche nach den Tätern und der Beute verlief allerdings erfolglos. Die Polizei ist bei den Ermittlungen auf Hinweise von Zeugen angewiesen. Insbesondere suchen die Beamte nach einer etwa 50 Jahre alte Frau mit blonden Haaren, die zum Zeitpunkt des Diebstahls auf der gegenüberliegenden Straßenseite ebenfalls Gegenstände aus ihrem Fahrzeug geladen hatte und anschließend in Richtung eines der dortigen Mehrfamilienhäuser gegangen war. Die Frau trug einen schwarzen Mantel und hatte eine schwarze Stofftasche bei sich. Darüber hinaus werden mögliche Finder eines Schlafapnoe-Geräts gebeten, umgehend die Polizei unter der Nummer (0511) 1 09 38 15 zu informieren.

Von Tobias Morchner