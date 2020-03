Eine mutige 21-Jährige hat am Mittwoch vier jugendliche Diebe verfolgt. Die zwei Mädchen und zwei Jungen hatten zuvor in Hannover Wertsachen aus einer Vereinsumkleide in der Südstadt gestohlen. Als die Polizei eintraf, wurden die Beamten von den offenbar betrunkenen Jugendlichen beleidigt und angegangen.