Mitglieder einer kolumbianischen Bande, die medizinische Geräte aus Kliniken in Norddeutschland stahl und ins Ausland verschob, sind am Dienstag vom Landgericht Hannover zu Gefängnisstrafen verurteilt worden. Die aus dem Lindener Siloah-Krankenhaus entwendeten Endoskope konnten vom Zoll am Frankfurter Flughafen sichergestellt werden.