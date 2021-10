Hannover

Nachdem in der vergangenen Woche im Raum Paderborn zwei Wohnmobile gestohlen worden sind, konnten in der Nacht zu Donnerstag Tatverdächtige festgenommen werden. Beteiligt waren Beamte aus Paderborn, Hannover und Braunschweig.

Wie die Kreispolizeibehörde Paderborn mitteilt, entdeckte eine Streife der Autobahnpolizei Hannover einen der entwendeten Camper am Kreuz Hannover-Buchholz. Die Polizisten folgten dem Fahrzeug auf der A2 in Richtung Berlin. Auch ein Polizeihubschrauber wurde hinzugezogen. Gemeinsam konnten Beamte aus Hannover und Braunschweig das Wohnmobil an der Raststätte Zweidorfer Holz stoppen. Zwei tatverdächtige Insassen wurden festgenommen. Nach Angaben der Polizei leben die beiden Männer nicht in Paderborn.

Die beiden mutmaßlichen Diebe wurden noch am Donnerstagmorgen von Paderborner Polizisten übernommen und ins Gewahrsam gebracht. Wie eine Sprecherin der Kreispolizeibehörde mitteilt, werde nun auch geprüft, ob die Verdächtigen für weitere Diebstähle von Campern verantwortlich sind.

Von Manuel Behrens