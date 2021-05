Hannover

Die Feuerwehr Hannover ist am Sonntagnachmittag zu einem Brand auf einem Balkon eines Reihenhauses im Stadtteil Kirchrode ausgerückt. Um kurz nach 15 Uhr hatten Zeugen die Flammen in der Diedenhofener Straße bemerkt und die Helfer alarmiert. Als die Feuerwehr kurze Zeit später eintraf, stand ein Balkon im ersten Stock des Reihenmittelhauses im Vollbrand. Die Scheibe der Balkontür war bereits geborsten, sodass die Gefahr bestand, dass die Flammen sich in die gesamte Wohnung ausbreiten.

Suche nach Glutnestern im Dach

Den Einsatzkräften gelang es allerdings, diese Gefahr abzuwehren und das Feuer auf dem Balkon schnell zu löschen. Da zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich die Flammen auch in das Dach ausgebreitet hatten, mussten Einsatzkräfte mit Gurten und Seilen gesichert auf das Dach des Gebäudes klettern. Dort nahmen sie auf einer Fläche von etwa fünf Quadratmetern Dachziegel ab und suchten dann mit einer Wärmebildkamera nach möglichen Glutnestern.

Menschen wurden bei dem Feuer nicht verletzt. Die Bewohner konnten nach dem Abschluss aller Arbeiten wieder in das Gebäude zurückkehren. Die genaue Höhe des Schadens ist bislang nicht bekannt. Auch die Ursache für den Brand ist unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen in diesem Fall aufgenommen.

Von Tobias Morchner