Den Hilfsdiensten in Hannover brechen in der Corona-Krise Einnahmen weg. Daher will die SPD Johannitern, Maltesern, DLRG, DRK und ASB mit Zuwendungen in Höhe von insgesamt 750.000 Euro aus der Klemme helfen. Das ist nicht das einzige Vorhaben, das die neue SPD-Spitze präsentiert.