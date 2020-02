Diese Karnevalsgruppe aus Hannover ist in Venedig eine Fotoattraktion

Hannover

„Hallo, Hannover!“ Diesen Ausruf hört die Karnevalsgruppe Feuervögel regelmäßig von Einheimischen, wenn sie zum Karneval in Venedig zu Gast ist. Aufmerksamkeit erregen – genau darum geht es Carl-Werner Möller-Hof zum Berge und seinen vier Mitstreitern. Regelmäßig reist die hannoversche Gruppe zu einer der prominentesten Karnevalsfeiern der Welt. In ihren farbenprächtigen, ausufernden Verkleidungen werden die fünf zwischen Rialtobrücke, Markusdom oder Dogenpalast selbst zu Hinguckern. „Wir werden tausendfach fotografiert“, sagt zum Berge.

Am Mittwoch ist es wieder soweit: Dann steigen zum Berge und seine Feuervögel in den Nachtzug Richtung Süden. „Unsere Kostüme passen nicht ins Flugzeug“, sagt er. Die fünf Karnevalisten tragen in diesem Jahr aufwendige Verkleidungen, die Wasserwesen aus der griechischen Mythologie verkörpern: etwa Poseidon, den Gott des Meeres, die beiden Frauen stellen Nixen dar. Ein Kostümkonzept mit geradezu ernsthaftem aktuellen Bezug: Im November wurde Venedig von der schlimmsten Überschwemmung seit 50 Jahren heimgesucht. Wahrzeichen wurden vom Salzwasser beschädigt, viele Touristen blieben aus – der Schaden wird auf mehr als eine Milliarde Euro beziffert.

So aufwendig und teuer sind die Kostüme

Ihre Vorfreude wollen sich Feuervögel aber nicht nehmen lassen. „Das Wasser ist ein Teil der Stadt“, sagt zum Berge – das Motto Meeresgötter habe die Gruppe bewusst gewählt. Das Besondere am Karneval in Venedig sei, dass die Kostüme und deren Ästhetik im Vordergrund stünden. „Es ist nicht so ein Feierkarneval wie in Deutschland“, sagt zum Berge. Seit Weihnachten haben die Feuervögel an ihren Verkleidungen gearbeitet. Die Stoffe lassen sich die Karnevalisten rund 500 Euro pro Kostüm kosten.

Bis zu sieben Stunden pro Tag wird die Gruppe verkleidet in der Stadt unterwegs sein. Dabei werden sie ständig von den Smartphones neugieriger Touristen begleitet. Aber auch viele Profi-Fotografen gehen jedes Jahr in Venedig auf die Suche nach dem besten Karnevalsbild. „Das letzte Mal habe ich 300 Bilder von Fotografen aus der ganzen Welt zugeschickt bekommen“, sagt zum Berge – einer der Gründe, warum er seit den Achtzigerjahren am Karneval in Venedig teilnimmt. Als begehrtes Bildmotiv finden die Feuervögel so den Weg in Fotosammlungen in aller Welt.

Doch das ständige Posieren strengt auch an. „Wenn wir eine Pause brauchen, setzen wir uns mit den Kostümen in ein Café“, sagt zum Berge. Die Kellner sorgten dann dafür, dass die Feuervögel wenigstens in dieser Zeit ein wenig Ruhe bekämen und wimmelten Fotografen ab. Ein Luxus, den sich Hannovers Vertreter in Venedig ab und an gönnen.

