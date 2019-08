Hannover

Alles werden die Bauarbeiter an der Helene-Lange-Schule in den Ferien nicht zum Ende bringen. Aber die neue Feuertreppe am Nebengebäude strahlt bereits in leuchtendem Froschgrün. In Notfällen kommen die Schüler auf diesem Wege zukünftig schnell aus den oberen Etagen ins Freie.

„Wir freuen uns natürlich, dass die Stadt sich um diese Dinge kümmert“, sagt der stellvertretende Schulleiter Matthias Zeidler. Die Sommerferien sind die Zeit, in der die Stadt Bauarbeiten an ihren Schulen besonders vorantreibt. Viele Projekte brauchen allerdings mehrere Jahre, bis sie abgeschlossen sind.

Helene-Lange-Schule in Linden

Zeidler ist gemeinsam mit dem Hausmeister Ansprechpartner für die Bauarbeiter, nimmt an den Baubesprechungen mit Architekten und Gewerken teil. „Das gehört zu den normalen Aufgaben eines Stellvertreters“, betont Zeidler.

Im historischen Haupthaus von 1884 haben die Arbeiter auf dem Dach eine Steganlage montiert, die zwei Gebäudeflügel von außen verbindet. „Im Fall der Fälle können wir nun Schüler aus einem Flügel über den Steg in den anderen Gebäudeteil evakuieren“, erklärt Zeidler, der betont sachlich über die Baustelle führt.

Ein Steg verbindet nun zwei Flügel der Helene-Lange-Schule und dient als Fluchtweg. Quelle: Villegas

Am Herzen liegt Zeidler und Schulleiterin Nicole Viñals-Stein auch, dass der schadhafte Seitenausgang am Haupthaus nun komplett erneuert wird. Die alte Treppe, die vom Veranstaltungsraum der Schule ins Freie zur Hohen Straße führt, war marode. Arbeiter haben nun ein neues Fundament gegossen, in das eine neue Metalltreppe eingesetzt wird. Die Kosten der Arbeiten belaufen sich auf insgesamt 2,15 Millionen Euro. Auch die Fahrradstellplätze werden neu organisiert und erweitert sowie ein behindertengerechter Pkw-Stellplatz geschaffen.

Goetheschule in Herrenhausen

Für die Bauarbeiten war ein Auszug aus dem Hauptgebäude nach Limmer nötig. Quelle: Villegas

Zu den großen Bauprojekten der Stadt an Schulen gehört die Goetheschule in Herrenhausen, die über etliche Jahre für 34 Millionen Euro saniert wird. Die umfangreichen Umbau- und Erweiterungsarbeiten gehen in die Zielgerade: Der dritte Bauabschnitt wird dieses Jahr fertiggestellt. Schüler und Lehrer aus dem Hauptgebäude am Franziusweg sind dafür vor zwei Jahren ins Gymnasium Limmer gezogen.

Die Bauarbeiten können deshalb sowohl in den Ferien als auch während der Unterrichtszeit vorangehen. In der Außenstelle der Goetheschule (An Mußmanns Haube) werden in zwei Klassenräumen abgehängte Decken und Schallschlucker installiert, um die Akustik zu verbessern, sodass künftig Schüler mit Hörstörung unterrichtet werden können. Das kostet 50.000 Euro.

Tellkampfschule in der Südstadt

Die Tellkampfschule wird bis Sommer 2020 umgebaut. Quelle: Nancy Heusel

An der Tellkampfschule in der Südstadt läuft für 5 Millionen Euro die Sanierung des Verwaltungstrakts inklusive Schadstoffentfernung. Die Fertigstellung ist für Sommer 2020 geplant. Die Decke im Umkleidetrakt sollte bis zum Ende der Sommerferien durch Stahlträger verstärkt (Kosten 70.000 Euro) werden.

Sophienschule im Zooviertel

Einen Neubau bekommt die Sophienschule im Zooviertel. Quelle: Villegas

Die Sophienschule im Zooviertel erhält für 44 Millionen Euro einen Neubau. Nachdem bereits eine Sporthalle abgerissen wurde, startet nun der erste Bauabschnitt des Neubaus für das Gymnasium mit Verwaltung, Klassenräumen, naturwissenschaftlichen Räumen, Mensa und Ganztagsbereich.

Kaiser-Wilhelm- und Ratsgymnasium im Zooviertel

Seit November 2018 wird am Kaiser-Wilhelm- und Ratsgymnasium gebaut – jetzt werden Fach- und Klassenräume neu organisiert und modernisiert. Quelle: Villegas

Im Kaiser-Wilhelm- und Ratsgymnasium läuft für 6,45 Millionen Euro der dritte Bauabschnitt der Sanierung: Im Hauptgebäude werden die Fach- und Klassenräume neu organisiert und modernisiert. Zudem startet die Sanierung des Umkleidebereichs in der kleinen Turnhalle. Danach werden die Außenanlagen hergerichtet.

Bismarckschule in der Südstadt

Bereits im April 2019 wurde das Gerüst angebracht – jetzt wird das nördliche Mansardendach der Bismarckschule erneuert. Quelle: Katrin Kutter

In der Südstädter Bismarckschule müssen das Dach, der Sonnenschutz sowie durch Korrosion geschädigte Stahlträger saniert werden. Außerdem wird ein Mansardendach über dem Verwaltungstrakt von außen gedämmt. Kosten: 650.000 Euro.

Elsa-Brändström-Schule in der Südstadt

2010 wurde die 10,8 Millionen Euro teure Sanierung der Elsa-Brändström-Schule abgeschlossen. Jetzt bekommt ein Raum eine Akustikdecke und Wandpaneele. Quelle: HAZ NP

In der Elsa-Brändström-Schule in der Südstadt bekommt ein Raum eine Akustikdecke und Wandpaneele, damit Inklusionskinder dort besser unterrichtet werden können. Die Kosten liegen bei 20.000 Euro.

IGS Roderbruch

An der Integrierten Gesamtschule Roderbruch geht die Brandschutzsanierung (für 5,6 Millionen Euro) weiter. Die Sanierungsarbeiten in der Sporthalle 1 sind bereits abgeschlossen. In der Sporthalle 2 dauern die Arbeiten noch bis August 2020 – dort wird nach der Kampfmittelsondierung der Sporthallenboden abgebrochen.

IGS Südstadt

Die alte Sporthalle der IGS Südstadt ist fast entkernt. Quelle: Villegas

An der Integrierten Gesamtschule Südstadt entsteht ein Erweiterungsbau, außerdem wird das Sporthallengebäude saniert. Die Halle ist inzwischen fast entkernt – im Sommer 2020 sollen die Schüler sie wieder nutzen können. Während der Arbeiten für den Neubau müssen Klassen in Container umziehen.

In den Sommerferien sollten Arbeiter Boden auf dem Schulhofgelände austauschen, damit dort die Raummodule stehen können. Vorgesehen sind acht Unterrichtsräume und sechs Differenzierungsräume. Für Neubau und Sporthallensanierung kalkuliert die Stadt mit rund 21 Millionen Euro. Geplant ist darüber hinaus die Sanierung des denkmalgeschützten Hauptgebäudes.

IGS Kronsberg

Die vorbereitenden Arbeiten zur Erweiterung der IGS Kronsberg haben begonnen. Quelle: Villegas

Die Erweiterung der Integrierten Gesamtschule Kronsberg in der Kattenbrookstrift und der Neubau der Grundschule Kronsberg für insgesamt fast 52 Millionen Euro stehen noch am Anfang. Geplant sind jeweils ein neues Gebäude für die Grundschüler und die gut 1000 IGS-Schüler in der Sekundarstufe I, außerdem zwei Sporthallen. Gemeinsam mit dem IGS-Hauptgebäude und einer von allen Schülern genutzten Mensa gruppieren die Neubauten sich zu einer Art Campus. Die neuen Häuser sollen im März 2021 stehen, danach ist eine Sanierung des Hauptgebäudes bis Oktober 2021 vorgesehen. Die Baufirmen haben jetzt mit vorbereitenden Arbeiten begonnen.

IGS Linden

Es wird über einen Neubau der IGS Linden diskutiert – doch zunächst werden jetzt die Schultoiletten saniert. Quelle: privat

In der IGS Linden werden die Schultoiletten saniert. Dazu sollte in den Sommerferien der erste Bauabschnitt im Hauptgebäude eröffnet werden. Insgesamt sind 1,34 Millionen Euro veranschlagt.

Realschule Misburg

Die Realschule Misburg. Quelle: privat

In der Realschule Misburg werden für 303.000 Euro abgehängte Unterdecken in einem Klassentrakt erneuert.

Südstadtschule

Hannovers einzige Haupt- und Realschule ist in diesem Jahr 70 Jahre alt geworden – darüber freut sich auch Christian Reichenstorfer, Leiter der Südstadtschule. Quelle: Heidrich

An der Südstadtschule bekommt die Sporthalle einen zweiten Rettungsweg. In der zweiten Hälfte der Sommerferien sollte die Halle deshalb für eine Woche gesperrt werden. Die Brandschutzarbeiten (Kosten 1,43 Millionen Euro) dauern bis Ende 2019.

Grundschule Kastanienhof in Limmer

Der Abriss eines Gebäudeteils der Grundschule ist erfolgt, die Umkleidekabinen sind sichtbar. Quelle: Villegas

Die Grundschule Kastanienhof in Limmer wird für 17,8 Millionen Euro aufwendig saniert und erweitert. Der erste Bauabschnitt beginnt mit dem Abriss eines Zwischengebäudes und Teilen des alten Sporttraktes. Für das Eingangsgebäude entsteht ein zweigeschossiger Neubau mit Verwaltung, Aula und Musikraum sowie einer neuen Ein-Feld-Sporthalle mit Nebenräumen. Die alte Sporthalle wird zur Mensa umgebaut. Die Fertigstellung ist für Ende 2021 geplant.

Eichendorffschule in Linden

In der Lindener Eichendorffschule beginnt die Sanierung von Dach und Fenstern, die rund 2,75 Millionen Euro kostet. Zuvor sollte in den Sommerferien der asbesthaltige Wandputz an den Fensterlaibungen mithilfe einer sogenannten Einkammerschleuse entfernt werden.

Grundschule Buchholz-Kleefeld II (ehemals Maximilian-Kolbe-Schule)

Die Grundschule Buchholz-Kleefeld II (ehemals Maximilian-Kolbe-Schule) erhält im Zuge der Auslagerung der Kita Strelitzer Weg in die Schule einen Aufzug, ein zusätzliches Behinderten-WC im ersten Obergeschoss sowie eine weitere Fluchttreppe. Lärmintensive Arbeiten sollten in den Sommerferien erfolgen. Die Stadt plant 2 Millionen Euro ein.

Rosa-Parks-Grundschule in Vahrenwald

In der Rosa-Parks-Grundschule in Vahrenwald werden für 550.000 Euro Brand- und Rauchschutztüren in den Fluren und Treppenhäusern eingebaut, um die Flucht- und Rettungswege zu verbessern.

Grundschule Beuthener Straße in Mittelfeld

Auch die von einem kleinen Innenhof erreichbaren Außentoiletten der Grundschule erneuert die Stadt. Quelle: privat

In der Grundschule Beuthener Straße in Mittelfeld werden die WC-Anlagen saniert. Die Arbeiten laufen in zwei Bauabschnitten in den Sommer- und Herbstferien. Sie kosten 230.000 Euro.

Kurt-Schumacher-Schule in Anderten

In der Kurt-Schumacher-Schule in Anderten werden zwei ehemalige Kita-Räume der Gesellschaft für Integrative Behindertenarbeit in Unterrichtsräume umgebaut. Durch den endgültigen Auszug der Kita werden zusätzliche Flächen für die Grundschule frei und für den Ganztagsbetrieb genutzt. Die Kosten liegen bei 80.000 Euro.

Grundschule Am Sandberge in Bemerode

Die Grundschule Am Sandberge bekommt zusätzliche Brandschutz- und Rauchschutz-Türen. Quelle: Christian Behrens

In der Grundschule Am Sandberge in Bemerode werden im Altbau und im Erweiterungsbau zusätzliche Brandschutz- und Rauchschutz-Türen eingebaut, Treppengeländer und Handläufe ausgetauscht sowie am sogenannten Neubau eine außen angeordnete Fluchttreppe angebaut. Die Kosten betragen 28.000 Euro.

