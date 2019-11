Diese Vereine in Hannover nehmen keine Frauen auf

Hannover

Handelt es sich um Diskriminierung, wenn ein Verein die Mitgliedschaft vom Geschlecht abhängig macht? Kann ein reiner Männer- oder ein reiner Frauenverein überhaupt gemeinnützig sein? Diese Fragen hat Bundesfinanzminister Olaf Scholz für sich beantwortet. Reine Männer-Vereine haben demnach keinen Status einer gemeinnützigen Organisation, deshalb sollen ihnen die damit verbundene Vorteile entzogen werden. Der Minister will dafür das Gemeinnützigkeitsrecht ändern, denn wer Frauen – oder Männer –ausschließt, soll künftig weder Steuervorteile noch Spendenquittungen bekommen.

Ausschluss per Satzung ist tabu

Dabei geht es um Vereine, die einen Ausschluss explizit in ihrer Satzung vermerkt haben. Viele Schützengilden etwa auch in der Region Hannover waren vor Jahrzehnten noch ausschließlich männlich besetzt. Mittlerweile haben die sogenannten Damenscheiben weitgehend ausgedient, die Sportschützen und Schützinnen zielen alle auf dieselbe Königsscheibe. Allerdings sind einige Vereine rein männlich besetzt, wie etwa Linden 04, sagt der Geschäftsführer des Niedersächsischen Sportschützenverbandes (NSSV), Ulrich Nordmann. „Allerdings ist in der Satzung nicht vermerkt, dass Frauen nicht mitmachen dürfen.“ Daher sei der Verein wohl kein Fall für den Vorstoß des Berliner Ministers.

Der Verband sehe laut Nordmann keinen Anlass dafür, irgendjemanden auszuschließen. „Wir sind offen und halten es nicht für zielführend bei Mitgliedern zu unterscheiden.. Allerdings seien die Vereine selbstständig, der Verband habe keinen Einfluss. „Bei manchen Vereinen mit 200-jähriger Geschichte ist das Traditionsbewusstsein stärker im Vereinsgen veranlagt als die gesellschaftliche Veränderung der vergangenen Jahrzehnte“, so Nordmann.

Geschlechterausschluss ist diskriminierend

Dem Stadtsportbund Hannover ist kein Mitgliedsverein bekannt, der ein Geschlecht ausschließt. „Das geht bei uns auch gar nicht, denn Voraussetzung für eine Aufnahme ist, dass der Verein zugänglich für die Allgemeinheit ist“, betont Sprecher Roland Krumlin. So gebe es zwar noch traditionsreiche Namen wie Männer Turnverein Herrenhausen oder der 1. Frauen Ruder-Verein von 1928. Dort aber sei das jeweils andere Geschlecht seit Langem dabei. „Und der CJVM hat sein M für Männer ebenfalls längst in M für Menschen umgewandelt.“ Beim Landessportbund gelten dieselben Regeln. Ein Geschlechterausschluss sei nicht satzungskonform aufgrund der Diskriminierung in so einem Fall.

Ob Skat, Kegeln oder American Football – was lange als rein männliche Domänen angesehen wurden, ist längst geschlechtsneutrale Freizeitbeschäftigung. Dass Frauen nicht zugelassen sind, verbietet oft auch schon der Nachwuchsmangel, der in vielen dieser Traditionsdisziplinen herrscht. Und auch bei körperbetonten Sportarten wie Rugby gibt es längst Frauenmannschaften oder Mixed-Teams.

Burschenschaften und Logen sind betroffen

Den Steuervorteil verlieren würden bei einer Änderung des Gemeinnützigkeitsrechts allerdings Vereine wie Freimaurerlogen und Burschenschaften. „Wir würden dann die Möglichkeit verlieren Spendenbescheide auszustellen etwa bei Mieten“, sagt etwa ein Sprecher der Burschenschaft Germania. Man müsse dann überlegen, die Beiträge oder Mieten zu senken, um das für die Studenten und Mitglieder aufzufangen. „Was sollen wir machen, das wäre dann die Konsequenz“, so der Sprecher. Frauen aufzunehmen komme für die Burschenschaft nicht in Frage. „Das hat lange Tradition und soll auch so fortbestehen. Frauen spielen auch nicht in der Fußballnationalmannschaft.“ Außerdem gebe es mit der Akademischen Damenverbindung Victoria auch eine Einrichtung, die lediglich Frauen vorbehalten sei.

Der Scholz-Vorstoß ist übrigen nicht ganz neu. Vor einem Jahr wurde in Hamburg einem Frauenruderverein vom Finanzamt die Gemeinnützigkeit aberkannt, da keine Männer Zutritt zu den Booten haben. Und bereits 2017 hat ein Amt in Nordrhein-Westfalen einer Freimaurerloge die Gemeinnützigkeit entzogen, die traditionell nur Männer aufnimmt. Genauso wie die meisten Männergesangsvereine, manche Schützenbruderschaften und auf der anderen Seite auch Frauenchöre oder Frauenhäuser, die die Aufnahme von männlichen Mitgliedern verweigern. Aber diese Beispiele werden Ausnahmen sein, viele Einrichtungen dürfte die geplante Neuregelung daher nicht treffen.

