Diese Weine machen die Corona-Krise vergessen: Die Tipps der Sommeliers aus Hannover

Hannover

Da sitzen sie, in leergefegten Restaurants, Weinhandlungen oder sogar dem eigenen Wohnzimmer. Jeder für sich und doch alle zusammen. Sommeliers und Sommelièren aus Hannover in einem Videochat. Die Aufgabe: Einen Wein vorstellen, der Gemüter in häuslicher Haft aufhellt und auch betrübte Seelen tröstet.

Sebastian Wilkens von Vince Vinoteca

„Ich dachte bei Seelenwein zuerst an Urlaub“, sagt Sebastian Wilkens, Weinkellner der Vince Vinoteca, und hält das Etikett eines südtoskanischen Rotweins (2015, Hebo, Weingut Petra, ca. 14–16 Euro) in die Webcam. „Den Wein verbinde ich mit einer tollen Reise vor acht Jahren. Ich habe dazu die beste Pasta der Welt gegessen: Linguine mit Gemüse. Der Tropfen ist griffig am Gaumen, sehr saftig und beweist für ein verhältnismäßig geringes Investment schon viel Profil, man hat Lust auf ein zweites Glas“, so Wilkens. „Außerdem hat er 14 Prozent Alkohol, da wird die Seele schneller getröstet.“

Sebastian Wilkens von der Vince Vinoteca tauscht sich online mit den Kollegen aus – und kommt bei einem südtoskanischen Rotwein ins Schwärmen. Quelle: Samantha Franson

Ann-Kristin Wohlfeld aus dem Handwerk Restaurant

Alle lachen, auch Ann-Kristin Wohlfeld aus dem Handwerk Restaurant, die sich ebenfalls für einen Rotwein entschieden hat, ein Spätburgunder (2016, Pinot Noir, Quercus, Weingut Allendorf, ca. 18 Euro) aus dem Rheingau. Die Sommelière hat zu dem Wein auch einen persönlichen Bezug, weil sie oft in dem Weinanbaugebiet war. Außerdem ist sie überzeugt, dass Spätburgunder aus Deutschland unterschätzt wird. „Die Rebsorte ruft bei Gästen oft gespaltene Meinungen hervor. Aber in diesem Bereich hat sich hierzulande sehr viel getan.“ Das Spektrum von Spätburgunder beginne zwar bei plumper Süffigkeit reiche aber bis hin zu erhabener Eleganz und Komplexität. Ein Tipp der Sommelière: „Er sollte richtig temperiert sein, so um die 14 Grad. Er erwärmt sich auch noch im Glas, deswegen lieber zu kalt als zu warm – so lassen sich Spätburgunder auch toll über das ganz Jahr trinken.“

Ann Kristin Wohlfeld vom Restaurant Handwerk am Altenbekener Damm chattet mit den Kollegen und empfiehlt Quelle: Tim Schaarschmidt

Oliver Fabris aus der Olen Deele

Bei diesem Stichwort hebt auch Oliver Fabris aus der Olen Deele seinen Wein (2017, 7 Fuentes, Suertes del Marqués, ca. 12 Euro) in die Höhe und entführt die Expertenrunde nach Teneriffa. „Ich trinke meinen Seelenwein auch am liebsten leicht gekühlt, obwohl es kein leichter Tropfen ist. Er hat 13,5 Prozent Alkohol“, sagt Fabris, entkorkt die Flasche, probiert und hält das Glas des rubinroten Weins in die Webcam: „Die helle Farbe spiegelt nicht die Intensität des Geschmacks wider. Der Wein kommt aus dem Norden der Insel, ist auf Vulkangestein gewachsen, und ich finde, dass merkt man sofort: Er ist mineralisch, aber auch würzig, leicht rauchig, mit vielen Kräutern wie Eukalyptus und Wacholder, ein toller Begleiter zu Grillfleisch“, so der Sommelier, der den Tropfen auch ausgesucht hat, weil er noch im Januar das Weingut besuchen durfte.

Sommelier Oliver Fabris arbeitet im Restaurant Ole Deele in Burgwedel hat im Januar auf Teneriffa seinen Seelenwein entdeckt. Quelle: Tim Schaarschmidt (Archiv)

Jan Schubert von Schuberts Brasserie

Überhaupt scheint beim Thema Seelenwein für die Weinkellner oft ein gewisses Urlaubsfeeling eine Rolle zu spielen, nur die Länder variieren. „Wenn ich Fernweh bekomme, dann wünsche ich mich immer nach Südfrankreich, dort habe ich eine Zeitlang gelebt“, sagt auch Jan Schubert. Doch nicht nur wegen der Herkunft hat sich der Inhaber und Sommelier von Schuberts Brasserie für einen südwestfranzösischen Weißwein (2018, Esprit de l´Horizon Blanc, Domaine de l’Horizon, ca. 17–19 Euro) entschieden: Er wurde auch von dem Hannoveraner Weinhändler und Winzer Joachim Christ auf die Flasche gebracht wird. „Da habe ich zusätzlich einen persönlichen Bezug“, so Schubert, der sich den Tropfen gut zu mediterranen Speisen vorstellen kann: „Er ist floral und würzig, aber vor allem auch trocken und geradlinig. Und sollte nach dem Essen noch was in der Flasche sein, dann macht es Spaß, den Rest auch noch zu trinken.“

Jan Schubert (rechts) ist Inhaber und Sommelier von Schuberts Brasserie und empfiehl einen Esprit de l´Horizon Blanc. Quelle: Schuberts Brasserie (Archiv)

Gregor Jänecke-Nimptsch von Le Sommelier

„Ruckzuck alle“ sei für gewöhnlich der Weißwein (2017, Muscadet Sèvre et Maine, Domaine de la Pepière, ca. 10 Euro), den Gregor Jänecke-Nimptsch empfiehlt, Inhaber von Le Sommelier. Wegen seiner langen Hefelagerung entwickele der staubtrockene Wein mit frischer Säure von der Loire einen schönen Schmelz, weswegen er vor allem zu Gerichten mit cremigen Soßen passe: „Ich habe den Wein neulich zu einem Kabeljau mit Senfsoße getrunken, das war großartig. Schmeckt nach mehr, als er kostet“, schwärmt der Fachmann und wird plötzlich von einem seufzenden Sebastian Wilkens unterbrochen: „Ich finde, wir haben einen Fehler in dieser ganzen Konferenz: Ich würde so gerne eure Weine probieren“, sagt der Sommelier wehmütig, der am Ende des Chats eben zwei Gläser seines eigenen Seelenweins trinken muss – denn zuprosten geht schließlich auch in einem Videochat.

Gregor Jänecke-Nimptsch ist Inhaber von Le Sommelier und erfreut sich gerne an einem Muscadet Sèvre et Maine von der Loire. Quelle: Clemens Heidrich (Archiv)

Von Hannes Finkbeiner