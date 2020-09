Diese vier Outdoor-Läden sind bald Nachbarn in Hannover

Hannover

Der Outdoor-Spezialist SFU (Sachen für unterwegs) zieht um, von der Schmiedestraße in der Altstadt in die Schillerstraße nahe dem Hauptbahnhof – und wird dort gewissermaßen unter seinesgleichen sein. Denn mit SFU, Blue Sky, Globetrotter und Camping Schrader werden dann in unmittelbarer Nähe zum Hauptbahnhof vier Outdoor-Ausrüster in einem Radius von 100 Metern ansässig sein.

Bis zum 19. September ist SFU noch an seinem alten Standort zu finden, ab dem 24. September dann in den neuen Geschäftsräumen in der Schillerstraße 33. Bedeuten so viele Outdoor-Ausrüster auf einem Fleck nicht unnötige Konkurrenz? Nein, im Gegenteil, meint Philipp Schönewolf von blue sky in der Kurt-Schumacher-Straße: „Die Kunden, die sich informieren, haben sich schon vorher verschiedene Angebote angeschaut, und jetzt haben sie es nicht mehr so weit.“

Die Ballung mehrerer Anbieter erhöhe die Strahlkraft auch über Hannovers Grenzen hinaus, das habe sich bereits gezeigt, als Globetrotter in die Ernst-August-Galerie gezogen ist. „Man konnte merken, dass es von Vorteil ist, dass wir so nah beieinander sind und dass das Publikum nach Hannover gezogen hat.“

Philipp Schönewolf von Blue Sky freut sich über die Konkurrenz in der Nachbarschaft. Quelle: Katrin Kutter

Mehr Anbieter, mehr Auswahl für die Kunden

„Die Auswahl ist größer, wenn vier Anbieter auf einem Fleck sind“, meint auch Anne Symes, stellvertretende Geschäftsführerin von Camping Schrader in der Herschelstraße. Zumal sich die Angebote ergänzen würden. So sei ihr Geschäft stärker auf Camping und Segeln ausgerichtet, in anderen Geschäften liege der Schwerpunkt eher auf Wandern oder Klettern. „Ich habe nie das Gefühl gehabt, dass wir uns hier gegenseitig auf den Füßen stehen.“

2020 war bisher ein gutes Jahr für den Outdoorsport: Anne Symes ist stellvertretende Geschäftsführerin von Camping Schrader. Quelle: Katrin Kutter

Die Branche hat außerdem ohnehin ein gutes Jahr erlebt. Zwar hat der Shutdown auch diesen Geschäften geschadet, doch im Sommer konnten die Outdoor-Anbieter viele Neukunden begrüßen. „Es waren viele Erstkunden da, die eine Alternative in den Sommerferien gesucht haben“, sagt Symes.

Camping statt Kanaren, Kanu statt Club – die Corona-Pandemie brachte viele Menschen dazu, ihren Urlaub komplett neu zu denken und vor allem ins Freie zu verlegen. „Wir hoffen, dass davon was bleibt“, sagt Schönewolf.

Von Heiko Randermann