Hannover

Der Krieg in der Ukraine hat die Spritpreise in neue Rekordhöhen schnellen lassen, am Sonnabend, 20 Uhr, kostete der Liter Super-Benzin im Bundesdurchschnitt 2,253 Euro. Auffällig dabei: Die Preisspirale schwankt regional sehr unterschiedlich, und selbst in Hannover und dem Umland klaffen die Preise bis zu 30 Cent pro Liter auseinander – obwohl die Tankstellen manchmal nur wenige Kilometer voneinander entfernt sind. Der ADAC sieht einen Grund darin, dass Tankstellenbetreiber aktuell ausprobieren, bis zu welcher Summe sie gehen können, damit Kunden einerseits weiter bei ihnen tanken, sie andererseits aber auch Geld verdienen.

Wer an die Zapfsäule fährt, muss in diesen Tagen tief in die Tasche greifen für sein Benzin. Auslöser ist die Verteuerung von Rohöl – viele befürchten einen Öl-Exportstopp, was zu einer Verknappung des Öls führen könnte. Wer tanken muss, dem rät der ADAC deshalb zu einem Preisvergleich, denn die Preise unterscheiden sich zum Teil erheblich – selbst innerstädtisch. So mussten Autofahrer am frühen Freitagabend zum Beispiel in Langenhagen an der Hans-Böckler-Allee 2,229 Euro für den Liter Super bezahlen, an einer Tankstelle ebenfalls in Langenhagen 10 Cent mehr. Und an einer Langenhagener Tankstelle an der Walsroder Straße kostete der Liter Super 2,259 Euro. Spitzenreiter war am Freitag eine Tankstelle an der Podbielskistraße in Hannover mit 2,479 Euro für Super-Benzin.

ADAC: Spritpreise werden oft von Tankstellenketten vorgegeben

Christine Rettig vom ADAC Niedersachsen/Sachsen-Anhalt sagt, dass die Preisgestaltung immer auch das Ergebnis von Angebot und Nachfrage sei. In Hannover gebe es die Möglichkeit, andere Verkehrsmittel zu nutzen. Deshalb sei es plausibel, dass Tankstellenbetreiber mit hohen Spritpreisen versuchen könnten, auf die Schnelle Geld zu verdienen. Oftmals sei die Preisgestaltung aber auch eine Vorgabe der Tankstellenketten, die anhand von Logarithmen errechneten, welcher Spritpreis noch Gewinn abwerfe.

Möglichst abends tanken

Der ADAC rät, möglichst zwischen 18 Uhr und 19 Uhr sowie zwischen 20 Uhr und 22 Uhr zu tanken. Da seien die Spritpreise in der Regel am niedrigsten. Und: Morgens ab 6 Uhr steigen die Preise wieder, die dann nach 7 Uhr ihren Höhepunkt erreichen, wie der ADAC herausgefunden hat. Allein durch die Wahl des Tageszeitpunktes ließen sich etwa 7 Cent sparen, heißt es vonseiten des Automobilclubs. Außerdem lohne es sich, immer wieder die Preise zu vergleichen. Entsprechende Webseiten und verschiedene Apps zum Benzinpreis­vergleich helfen dabei. Auch der ADAC bietet diesen Service auf seiner Internetseite an.

Üstra profitiert bislang nicht von den hohen Spritpreisen

Der Preis pro Liter hängt auch von der unterschiedlichen Tankstellen­dichte sowie Überkapazitäten in einigen Tanklagern zusammen, teilt die Tankstellenkette Total mit. Der Mineralöl­wirtschafts­verband erklärt zudem, dass zum Beispiel der Konkurrenzdruck in Grenzregionen etwa zu Polen und Österreich sehr hoch sei. Kurze Transportwege – etwa zur Raffinerie Leuna in Sachsen-Anhalt oder zu Tankstellen nahe des Rheins – könnten ebenfalls zu günstigeren Benzinpreisen führen als etwa in Niedersachsen.

In Hannover könnten sich laut ADAC benachbarte Tankstellen an Ausfallstraßen direkte Konkurrenz machen – und gegenseitig die Preise drücken. Bei der Preisgestaltung seien die Pächter frei, eine Spritpreisbremse sowohl nach oben als auch nach unten gebe es nicht, sagt Sprecherin Rettig.

Üstra-Sprecher Udo Iwannek berichtet, dass sein Unternehmen bislang nicht von den hohen Spritpreisen profitiere. Aktuell liege die Ütra pandemiebedingt um 30 Prozent unter den Fahrgastzahlen im Vergleichszeitraum vor Ausbruch der Corona-Pandemie. „Der Trend ist aktuell zwar gut, aber wir haben die Fahrgastzahlen aus Vor-Pandemiezeiten noch nicht erreicht“, so Iwannek.

Von Andreas Voigt