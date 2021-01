Hannover

Die Polizei Hannover sucht nach einem Raubüberfall auf eine 54 Jahre alte Frau am Mittwochabend in Limmer Zeugen. Zwei bislang unbekannte Täter hatten dem Opfer die Geldbörse abgenommen und waren damit entkommen. Die 54-Jährige trug leichte Verletzungen davon.

Die Frau war um kurz nach 22 Uhr an der Ecke Dieselstraße/Harenbergstraße unterwegs. Plötzlich näherten sich die beiden Täter von hinten und stießen die Frau zu Boden. Dann nahmen sie ihr die Gürteltasche ab. Darin befand sich die Geldbörse der 54-Jährigen. Mit ihrer Beute rannten die Männer in unbekannter Richtung davon. Eine Beschreibung der Räuber liegt der Polizei nicht vor. Hinweise zu der Tat nimmt das Kommissariat in Limmer unter der Telefonnummer (0511) 1093915 entgegen.

Von Tobias Morchner