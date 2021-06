Hannover

Die Wohnung von Daniel Weiß in der hannoverschen List ist geschmackvoll, aber sparsam eingerichtet. Ein halbhohes Regal im Schlafzimmer, ein kleiner Kleiderschrank. In der Küche nichts, was nicht sein müsste. Man könnte glauben, die Wohnung sei karg, aber das ist sie nicht, weil das, was da steht, von hoher Qualität ist. Beziehungsweise: das, was noch da steht. Daniel Weiß verkauft gerade seinen Hausstand bei Ebay. Ab August braucht er das meiste nicht mehr. Er zieht in ein Tiny House in Linden.

Daniel Weiß ist 38 und arbeitet als Marktanalyst bei der MTU in Langenhagen, er beobachtet das Wirtschaftsgeschehen, um rauszufinden, wie sich sein Arbeitgeber besser positionieren kann. Sich selbst hat Weiß längst klar positioniert im Leben. In seiner Wohnung hängen keine Bilder, aber ein Plakat von Dieter Rams, lange Jahre Chefdesigner der Marke Braun: „Less, but better.“ Dass weniger besser ist, davon ist Weiß überzeugt.

Eines dieser vier Tiny Houses in Linden-Süd ist künftig das Zuhause von Christian Weiß. Quelle: Staub/Entwurf: Kodasema

Das eigene Auto? Stand nur rum

Im Moment sitzt der 38-Jährige meist im Homeoffice, aber vor der Pandemie ist er jeden Tag die zehn Kilometer ins Büro mit dem Fahrrad gefahren, sommers wie winters. Er hatte zwar mal ein Auto (natürlich einen Smart), aber „der stand meist rum“. Statussymbol? Ach was. Wenn er ein Auto brauche, miete er ein Stadtmobil. Weiß’ ökologischer Fußabdruck muss fantastisch klein sein. Zumal er auch nicht mehr fliegt und kein Fleisch isst.

Daniel Weiß stammt aus Burgdorf, hat mit seinen Eltern in einer Dreizimmerwohnung gelebt, sein Zimmer war nicht viel größer als zehn Quadratmeter – „ich bin vielleicht dran gewöhnt, wenig Platz zu haben“. Nach Hannover kam er wegen des Studiums der Wirtschaftswissenschaften, blieb wegen Job, Kultur und Kulinarik.

In der List wohnte er mit seiner Frau, die inzwischen aber ausgezogen ist – ein Grund mehr für ihn, sich zu verkleinern, er brauche keine Dreizimmerwohnung, sagt er. Und als die Wohnungsbaugesellschaft Hanova ihr Tiny-House-Projekt in der Roesebeck-Straße in Linden-Süd ausschrieb, vier Häuschen in einem Innenhof, bewarb Weiß sich, er war einer unter 600 Interessenten. Und bekam den Zuschlag.

Es macht ihm keine nennenswerten Probleme, sich von 75 auf 27 Quadratmeter runterzupegeln. „Ich hänge nicht so an materiellen Dingen“, erzählt er, „eher an Freunden und Familie“. Er wird sein Bett mitnehmen nach Linden. Sein Stadtrad und sein Rennrad. Ein paar Klamotten und Küchenutensilien. Das war’s.

Die Katzen Emma und Nora ziehen mit ins Tiny House – müssen aber auf ihren Kratzbaum verzichten. Quelle: Irving Villegas

Verzicht ist kein Dogma – „es geht eher um Leichtigkeit“

Die beiden Katzen Nora und Emma dürfen natürlich auch mit, und sie dürfen auch ihr Katzenklo behalten. Aber der Kratzbaum kommt weg, für die Katzenkrallen müsse er sich was ausdenken, sagt Weiß, vielleicht Kratzbretter an der Treppe – die Minihäuser von Hanova, entworfen von der Firma Kodasema aus Estland, haben den Wohn- und Küchenbereich und das Bad im Erdgeschoss, der Schlafbereich befindet sich auf einer offenen Galerie. Die Katzen können also hoch und runter. „Vielleicht macht ihnen das sogar mehr Spaß als jetzt“, sagt Weiß.

Daniel Weiß mag Minimalismus. Das konnten seine Kollegen bei den Videokonferenzen der letzten Monate sogar hören, seine Wohnung klänge hohl, hätten sie gesagt, er lacht. Aber viel zu haben finde er belastend. Er sei kein Sammler, wenn er ein Buch gelesen habe, gebe er es weiter. Das sei aber kein Dogma oder dergleichen, er lacht wieder, als wäre das eine absurde Vorstellung. Nein, er finde es befreiend, Dinge wegzutun. Das sei schon früher beim Kellerausmisten so gewesen. „Es geht dabei eher um Leichtigkeit.“

Weiß hat keinen Fernseher. Seine technische Ausstattung beschränkt sich auf Telefon, Uhr, Tablet und Kopfhörer. In seiner Küche gibt es vier Teller, Schalen und Gläser, das entsprechende Besteck, drei Küchenmesser, einen Topf und eine Pfanne. Reicht ihm.

Persönliches Engagement fürs 1,5-Grad-Klimaziel

Die Miete im Tiny House wird sich auf 500 Euro belaufen. Das ist quadratmetermäßig üppig, aber das ist es ihm wert. Er möchte so wenig Platz und Energie verbrauchen wie möglich, er möchte, dass keine Tiere unter seinem Lebensstil leiden, und der Rest der Natur auch nicht. „Ich mache mir schon Sorgen, wie wir diesen Planeten für die nachfolgenden Generationen hinterlassen“, sagt er. „Ich fürchte, wir erreichen das 1,5-Grad-Ziel nicht.“ Aber was er persönlich tun kann, damit es doch noch klappt, das will er tun.

Viele seiner Freunde finden es „superspannend“, dass Daniel Weiß sich radikal verkleinert. Aber die meisten können es sich für sich selbst nicht so einfach vorstellen. „Ich sage allen, sie sollen dann mal vorbeikommen.“ Er setzt auf die Überzeugungskraft des Faktischen. Man könne übrigens auch zu zweit in so einem Minihaus wohnen, sagt er. Aber vielleicht bräuchte man dann doch noch eine extra Gartenhütte, um mal den einen oder anderen Gegenstand auszulagern.

Schon jetzt ist die Einrichtung von Christian Weiß auf das Nötigste reduziert. Quelle: Irving Villegas

Hilfreich sei, dass Hanova die Fahrradunterstellung zentral organisiere und dass die Häuschen eine fertige Küche und eine Dreiliterwaschmaschine hätten. „Und notfalls gehe ich in einen Waschsalon.“ Nur zwei Dinge will er sich zulegen für den neuen Lebensabschnitt, ein kleines Sofa und ein Sideboard.

Hat er manchmal kalte Füße wegen der Entscheidung gehabt? „Im Gegenteil, die Vorfreude steigt.“ Vier oder fünf Umzugskisten werde er brauchen, sagt Weiß. Mehr nicht. Dafür brauche er nicht mal Hilfe von Freunden.

Von Bert Strebe