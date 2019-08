Der Umbau der Wettberger Straße In der Rehre hat begonnen und wird mindestens ein Jahr dauern. Die ursprünglich von der Stadt angedachten Umleitungen, mit denen Schleichverkehr in Ricklingen verhindert werden sollte, hat die Verwaltung zwischenzeitlich angepasst. Doch die Anwohner müssen auch so mit Einschränkungen rechnen.