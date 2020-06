Hannover

Die Corona-Krise hat es beschleunigt, aber geplant war es sowieso: Immer mehr Schulen in Hannover sollen bis 2024 mit Tablets lernen. Die Geräte werden von den Eltern entweder gekauft oder gemietet, Unterstützung bekommen nur Hartz-IV-Haushalte oder Familien mit Geschwisterkindern.

Stadt baut Lernportal aus

Wie die Stadt jetzt im Schulausschuss mitteilte, haben sich inzwischen 46 weitere Schulen an das Lernportal schulen-hannover.de anschließen lassen, damit die Kinder, die gerade nicht im Präsenzunterricht an der Schule sind, zu Hause online arbeiten können. Um das Portal nutzen zu können, brauchen die Schulen nur einen Internetanschluss. Den haben alle Schulen in Hannover.

Schulen sollen zudem ab Sommer schulisch eingesetzte Tablets in das Mobile Device Management der Stadt integrieren können, um so zumindest einen Einstieg ins mobile Lernen zu ermöglichen. Dafür benötigen die Schulen neben dem Internetanschluss ein eigenes, leistungsfähiges Wlan. Die Tablets müssen die Eltern kaufen.

Eltern zahlen Geräte, aber es gibt Geschwisterrabatt

Finanzieren müssen die Eltern die Geräte, entweder indem sie rund 500 Euro sofort bezahlen oder sie für rund 12 Euro im Monat mieten. Für Kinder aus Hartz-IV-Familien übernimmt die Stadt 60 Prozent der Mietkosten. Wer mehrere Schulkinder hat, die am Medienentwicklungsprogramm teilnehmen, bekommt ab dem zweiten Kind 40 Prozent der Mietkosten oder des Sofortkaufs erstattet.

Programm wird erweitert

Das städtische Pilotprogramm zum digitalen Lernen, das zunächst seit 2016 von sechs Schulen getestet worden war, soll zudem nach und nach auf alle Schulen ausgerollt werden: In diesem Jahr sind es die Grundschule Am Welfenplatz, die Otfried-Preußler-Schule in der Südstadt, das Gymnasium Limmer, die Goetheschule, die Ricarda-Huch-Schule und die Leonore-Goldschmidt-Schule. Im Schulausschuss wurde von CDU und Lehrervertretern kritisiert, dass die Verwaltung vor allem Standorte ausgesucht habe, die aufgrund von Modernisierung leichter an die technische Infrastruktur angeschlossen werden könnten und nicht etwa Schulen in sozialen Brennpunkten, die solche Angebote besonders nötig hätten.

Zudem sollen an den sechs Pilotschulen, die Gerhart-Hauptmann-Realschule, die Integrierte Gesamtschule Linden, die Helene-Lange-Schule, die Humboldtschule und die Käthe-Kollwitz-Schule, an denen bislang nur einzelne Klassen oder Jahrgänge digital gelernt hatten, jetzt alle Schüler Tablets bekommen.

Geld kommt aus dem Digitalpakt

Finanziert werden die Maßnahmen über den Digitalpakt des Bundes: Den Schulen stehen jeweils 30.000 Euro zur Verfügung sowie ein Sockelbetrag von insgesamt 17 Millionen Euro, den die Stadt eigenverantwortlich verteilen kann. Insgesamt sind dies rund 20 Millionen Euro, mit denen bis 2024 das digitale Lernen in Hannover ausgebaut werden soll.

