Digitale Kontakte statt Disco: Was die Corona-Krise mit Jugendlichen macht

Herr Titzmann, welche Rolle spielt bei Jugendlichen der Gang in die Diskothek aus entwicklungspsychologischer Sicht?

Jugendliche müssen in der Pubertät altersspezifische Entwicklungsaufgaben lösen. Sie werden beispielsweise unabhängiger von den Eltern und bauen engere Freundschaften zu Gleichaltrigen auf. Dafür benötigen sie Freiräume außerhalb des Elternhauses. Die Schule bietet diese Freiräume nur eingeschränkt, Diskotheken hingegen schon. Hier treffen sie auf Gleichaltrige, werden weniger stark kontrolliert, können sich ausprobieren und so Entwicklungsaufgaben lösen. In Discos werden so auch nicht selten erste Liebesbeziehungen erlebt.

Experte für die Fragen zur Entwicklung von Jugendlichen: Prof. Peter Titzmann. Quelle: privat

Heißt das, dass Jugendliche sich jetzt, wo die Diskotheken geschlossen haben, nicht mehr entwickeln können?

Das glaube ich eigentlich nicht. Es gibt schließlich auch andere Wege, um sich zu entwickeln. Auch vor Corona sind längst nicht alle Jugendlichen in die Disco gegangen. Die Frage ist also vielmehr, ob sie diese Alternativen finden und nutzen. Das wird sicherlich vielen gelingen, aber vielleicht nicht allen.

Welche anderen Räume nutzen Jugendliche denn beispielsweise?

Schon vor Corona hat sehr viel digital stattgefunden. In der Regel haben Jugendliche online die gleichen Kontakte wie offline. Somit waren sie von dem Lockdown vielleicht gar nicht so stark im sozialen Austausch eingeschränkt, wie sie es gewesen wären, als diese Kommunikationswege noch nicht zur Verfügung standen. Auch im Vergleich zu jüngeren Kindern oder älteren Menschen könnten Jugendliche durch ihre digitalen Fähigkeiten im Vorteil sein. Aber natürlich kann das Digitale auch nicht alles ersetzen. Soziale Kompetenzen beruhen auch auf spontanen Reaktionen und dem Erkennen nonverbaler Hinweise und Emotionen, dafür braucht es einen richtigen Austausch.

Von Thea Schmidt