Digitale Lernbegleitung: Lehramtsstudenten helfen Schülern

Eine Initiative an der Leibniz-Universität will jetzt Schüler unterstützen, die wegen der Corona-Epidemie zu Hause lernen müssen. Die Leibniz School of Education und der Fachbereich Erziehungswissenschaften haben Lehramtsstudierende zum ehrenamtlichen Engagement aufgerufen. Innerhalb weniger Tage haben sich bereits mehr als 60 Studenten gemeldet. „Sie sollen besonders Schülern helfen, die zu Hause keine oder nur unzureichende Unterstützung haben“, erklärt Professorin Julia Gillen, Direktorin der Leibniz School of Education. Gleichzeitig erweitern die Studenten, die jetzt angesichts geschlossener Schulen keine Schulpraktika machen können, ihre praktischen Erfahrungen.

Konkret sollen die Studierenden den Lehrkräften dabei helfen, Aufgaben zu überarbeiten und entwickeln, die die Schülerinnen und Schüler eigenständig zu Hause bearbeiten können. Außerdem können Studierende Schülern als digitale Lernbegleiter zur Seite stehen und sie dabei unterstützen, das Lernen zu Hause zu strukturieren. Die Idee entstand gemeinsam mit dem Qualitätsnetzwerk der Integrierten Gesamtschulen.

Schulleitungen und Lehrer können sich ebenso wie Lehramtsstudenten jetzt für das Projekt #LernenVernetzt im Netz unter www.lehrerbildung.uni-hannover.de anmelden.

Von Bärbel Hilbig