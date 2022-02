Hannover

Harri soll Autofahrenden die Anreise nach Hannover noch einfacher machen. Harri ist die Abkürzung für „Hannovers regionales Routeninformation“ und soll einen Digitalisierungsschub für den Autoverkehr in der Region Hannover bringen.

LED-Verkehrstafeln führen zur P+R-Plätzen

Wer sich künftig auf einer der großen Einfallstraßen der Stadt nähert, soll auf zwölf großen Verkehrstafeln in Echtzeit angezeigt bekommen, wie die Parksituation in Hannover gerade ist und wie sie auf dem nächstgelegenen Park-and-ride-Platz ist. Als Zusatzinfo gibt es die Angabe, wann die nächste S-Bahn ins Zentrum fährt.

Das Bundesverkehrsministerium bezuschusst das gut 1,7 Millionen Euro Schilderprojekt mit weit mehr als der Hälfte der Kosten aus dem Förderprogramm zur Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme. „Vor allem die Echtzeitanzeige der Bahnabfahrt hat den Bund begeistert“, sagt Regions-Verkehrsdezernent Ulf-Birger Franz.

Acht Standorte stehen schon fest

Acht der zwölf Tafel-Standorte stehen bereits fest. Zwei sind an der Bundestraße 217 vorgesehen, sowohl bei Ronnenberg-Weetzen als auch bei Springe-Völksen. Ein weiterer Standort ist an der B6 nahe der Par-+Ride-Station Wissenschaftspark Marienwerder vorgesehen.

Fünf weitere sollen vor allem zur Lenkung der Auto-Verkehrsströme an der Schwanenburgkreuzung, an der Bornumer Straße, am Deisterkreisel, am Pferdeturm und am Seelhorster Kreuz installiert werden. Für vier zusätzliche Tafeln werden noch Standorte gesucht.

Für Veranstaltungen und Pendelverkehr

Die Verkehrsinformationen sollen nicht nur zu Großevents angezeigt werden wie etwa Fußballspiele, Konzerte oder Weihnachtsmarkt, sondern durchgängig. „Sie dienen ausdrücklich auch als Angebot zur Verkehrssteuerung für Pendler“, sagt Franz. „Wer ständig an diesen Schildern vorbeifährt und später merkt, dass er in Hannover Probleme mit der Stellplatzsuche hat, der wird möglicherweise über ein Umsteigen nachdenken“, hofft der Dezernent. Es gehe darum, Angebote zu schaffen.

Die P+R-Anlagen müssen für das Projekt digitalisiert werden. Die Daten über freie Stellplätze laufen in der Verkehrsmanagementzentrale zusammen. Hier die P+R-Anlage Marienwerder in der Hollerithallee. Quelle: Michael Zgoll (Archiv)

Dezernent Franz rechnet damit, dass die acht ersten Tafeln bis Jahresende installiert sind, wenn es keine Lieferprobleme gibt. Voraussetzung für die Technik ist, dass auf den P+R-Anlagen erfasst wird, wie viele freie Plätze es noch gibt.

P+R-Plätze werden digitalisiert

Fünf große P+R-Anlagen sind bereits digitalisiert. Zehn weitere sollen folgen, davon sechs in diesem Jahr, sagt Franz. Davon profitiert auch die Nunav-Navigationsapp, die Autofahrern die freien Plätze anzeigt. Alle Datenströme laufen in der Verkehrsmanagementzentrale (VMZ) zusammen, die das Management der Verkehrsführung übernimmt.

In der Landeshauptstadt laufen bereits acht baugleiche Verkehrstafeln: sechs im Umfeld des Fußballstadions und jeweils eine an der Vahrenwalder Straße und am Bremer Damm. Auch sie wurden vom Bund gefördert und sollen den Verkehrsfluss verbessern. Sie wurden seit Sommer 2020 mehrfach für die Steuerung bei Großveranstaltungen eingesetzt, etwa beim Weihnachtsmarkt, Demonstrationen oder Fußballspielen. Nach Angaben von Stadtsprecherin Michaela Steigerwald haben sie „zuverlässig funktioniert und dazu beigetragen, dass der Verkehr zielgerichtet fließen kann“.

Von Conrad von Meding