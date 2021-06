Hannover

Mit den sinkenden Corona-Infektionszahlen, den damit einhergehenden Lockerungen und dem Start der Urlaubssaison geht ab Montag, 14. Juni, auch in Hannover der digitale Impfnachweis an den Start. Die Dokumentation der vollständigen Corona-Impfung soll deren Überprüfung maßgeblich vereinfachen. Mit Stand vom 9. Juni betrifft das rund 1,7 Millionen Niedersachsen. Das ständige Vorzeigen des analogen Impfpasses auf Reisen, beim Sport oder vor Kulturveranstaltungen soll damit vermieden werden. Dennoch ist die digitale Version freiwillig, und das gelbe Dokument ebenfalls gültig. Wer also kein Smartphone hat, kann bei der bewährten analogen Dokumentationsmethode per gelbem Pass bleiben.

So kommt man an den digitalen Nachweis

Wer einen digitalen Impfnachweis möchte, kann sich demnächst die kostenlose App CovPass herunterladen. Das Robert Koch-Institut (RKI) stellt sie in den App-Stores von Apple und Google spätestens bis zum 14. Juni zur Verfügung. Der Download ist der erste Schritt, um das Reisen innerhalb der EU einfacher machen. Auch die aktuelle Version (2.3.2) der Corona-Warn-App vom RKI soll den Impfnachweis anzeigen können.

Wie funktioniert die CovPass-App?

Um zu beweisen, dass man vollständig geimpft ist, benötigt man nun einen sogenannten Impfnachweis, der im Impfzentrum oder beim Arzt auf Wunsch digital erzeugt wird. Darauf befindet sich ein QR-Code, der mit der CovPass-App abgescannt und in die Anwendung übertragen wird. Bei Bedarf – zum Beispiel am Flughafen – kann man diesen QR-Code dann vorzeigen. Er wird wiederum vom Personal gescannt. Wichtig: Der Nachweis gilt erst 14 Tage nach der Zweitimpfung, wenn die volle Wirksamkeit der Corona-Impfung eingetreten ist.

Wie komme ich an den Impfnachweis, den ich für die App brauche?

Mit der Zweitimpfung beim Arzt oder im Impfzentrum bekommt man einen Nachweis samt QR-Code in digitaler oder analoger Form vorgelegt. Den können Nutzer scannen und somit in die Apps übertragen. In einem Brief vom Gesundheitsministerium an die Bundesländer, die die Impfzentren betreiben, wurde um schnelle Umsetzung gebeten. Im Impfzentrum der Region Hannover war am Mittwoch noch nicht klar, wann die Nachweise ausgegeben werden können.

Ich bin schon vollständig geimpft oder habe nach einer Corona-Erkrankung eine Impfung erhalten – wo kriege ich den Nachweis nachträglich?

Hier kommen die Apotheken ins Spiel, die ein spezielles Computerprogramm dafür nutzen werden. Technische Einzelheiten sind noch zu klären. In zahlreichen Apotheken soll es die Nachweise samt nötigem QR-Code ab dem 14. Juni geben. Die kostenlose Ausstellung des Nachweises werde dann ein paar Minuten dauern, sagt Berend Groeneveld, Vorsitzender des Landesapothekerverbandes Niedersachsen, auf HAZ-Anfrage. Die Einrichtung der Nachweis-App funktioniert wie oben beschrieben.

Was muss ich beim Gang zur Apotheke mitbringen?

Den analogen gelben Impfausweis der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und einen gültigen Personalausweis.

Machen ab dem 14. Juni alle Apotheken mit?

Wie bei vielen bürokratischen Prozessen in der Pandemie könnte auch die Anmeldung der Apotheken am Ausstellungsverfahren eine gewisse Anlaufzeit benötigen. Allerdings würden wohl nicht alle zum Auftakt dabei sein, sagt Groeneveld. „Ich bin optimistisch, dass sich das im Laufe der Woche schnell ändert“, meint er. Das sieht auch Matthias Nassimi von der Rathaus-Apotheke in Linden so: „Das passiert hier alles ad-hoc, und es wird ein bisschen dauern, bis alles umgesetzt wird.“ Seit dem 9. Juni können sich Apotheken über das Verbändeportal des DAV für die Ausstellung der Nachweise registrieren. Pro Nachweis erhalten die Apotheken zwischen 18 und 24 Euro vom Bundesamt für soziale Sicherung.

Wie finde ich eine Apotheke, die mir den Nachweis ausstellt?

Auf dem Portal www.mein-apothekenmanager.de, auf dem sich schon jetzt Apotheken finden lassen, die Schnelltests vornehmen, können Bürgerinnen und Bürger bundesweit Standorte in ihrer Nähe finden, die digitale Impfnachweise kostenlos ausstellen.

Von Manuel Behrens