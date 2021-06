Digitaler Impfpass: Holpriger Start in Hannovers Apotheken

Hannover

Eine Corona-Schutzimpfung nachweisen können, ohne ständig die nötigen Papiere mit sich führen zu müssen – das soll der digitale Impfpass ermöglichen. Seit dem heutigen Montag, 14. Juni, stellen Apotheken den digitalen Impfpass aus, doch der Start verlief in hannoverschen Apotheken zunächst holprig. In den frühen Morgenstunden ging erst einmal nichts, weil Server überlastet waren. Ab etwa 10 Uhr waren die Probleme behoben, sodass die meisten Apotheken erste Ausweise ausstellen konnten.

Prozedur dauert nur fünf Minuten

„Wir haben schon mehrere digitale Impfpässe ausgestellt“, sagt Apothekerin Iva Lüß von der Ernst-August-Apotheke am Kröpcke. Die Prozedur – Eingabe von Personal- und Impfdaten sowie Ausdrucken eines QR-Codes – dauere bei jedem Kunden nur fünf Minuten. Die Nachfrage halte sich in Grenzen. „Wir haben unsere Kunden vergangene Woche gebeten, nicht sofort am Montag zu erscheinen“, sagt Lüß.

Lesen Sie auch Digitaler Impfpass: Das müssen Sie wissen

Ähnliches berichten andere Apothekerinnen und Apotheker. „Eine Stunde lang funktionierte technisch gar nichts, aber jetzt ist es ganz einfach“, berichtet eine Mitarbeiterin der Georg-Apotheke nahe dem Steintorplatz. Die Löwen-Apotheke in der Bahnhofstraße hat am Montag noch etwas länger mit der Technik zu kämpfen, gleiches gilt für die Meldau-Apotheke in Herrenhausen. In der Apotheke in der U-Bahnstation am Kröpcke ist man erleichtert über die spärliche Nachfrage. „Die Menschen halten sich zurück, der große Ansturm bleibt aus“, sagt Apothekerin Juliane Meybohm.

Und so funktioniert das Ausstellen des digitalen Impfpasses

Um einen digitalen Impfausweis zu bekommen, ist es nötig, vollständig gegen Covid-19 geimpft zu sein. Das bedeutet: Bei Impfstoffen, die eine Erst- und Zweitimpfung nötig machen, müssen 14 Tagen nach der zweiten Spritze vergangenen sein. „Wir prüfen das anhand des Impfausweises genau nach“, sagt Apothekerin Iva Lüß. Und damit ist auch schon die zweite Voraussetzung genannt: Wer einen digitalen Impfpass haben möchte, muss den papiernen Impfpass mitbringen sowie einen Personalausweis.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Damit der digitale Impfpass auf dem Smartphone hinterlegt werden kann, ist eine App (Programm) nötig: Derzeit entweder die Corona-Warn-App oder die CovPass-App. Ab kommenden Mittwoch soll das Impfzertifikat auch in der Luca-App angezeigt werden können.

Sind alle Voraussetzungen erfüllt (Impfausweis, Personalausweis und App auf dem Smartphone), kann es losgehen. „Wir erfassen über eine Online-Plattform Name, Vorname, Geburtsdatum, Impfstoff und Impfdaten“, sagt Apothekerin Lüß. Daraufhin generiere das System einen QR-Code, der ausgedruckt werde. Der Kunde könne dann mithilfe seines Smartphone den Code einlesen und in den Apps speichern. Das Ausstellen des digitalen Impfpasses ist für den Kunden kostenfrei. Die Apotheken bekommen je Zertifikat zwischen 18 und 24 Euro vom Bundesamt für soziale Sicherung.

Von Andreas Schinkel