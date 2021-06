Hannover

Seit zwei Wochen können sich doppelt Geimpfte – und bei dem Vakzin Johnson & Johnson nach einer Impfung – ihren Schutz digital dokumentieren lassen. Mit einem sogenannten QR-Code werden die Nachweise in verschiedene Apps wie die Luca-, Corona oder CovPass-App eingegeben, zwei Wochen nach der letzten Impfung dann ist der komplette Schutz erreicht und in den Smartphone-Anwendungen dokumentiert.

Den QR-Code gibt es am Ausgang des Impfzentrums

Mittlerweile ist das Generieren eines QR-Codes fast ein Selbstläufer. „Wer im Impfzentrum geimpft wird, bekommt den Code nun auf Wunsch am Ausgang ausgehändigt“, sagt Regionssprecher Christoph Borschel. Danach können die Impflinge gewissermaßen in Echtzeit das Zertifikat auf dem Handy aktivieren. Wer bereits abschließend geimpft wurde, kann künftig über das Impfportal des Landes das Zertifikat mit QR-Code anfordern. „Darüber hinaus wird die Bescheinigung in Apotheken und bei Hausärzten unter Vorlage des Personalausweises und des gelben Impfpasses erstellt“, so Borschel.

Grundsätzlich können sich Geimpfte auch an das Gesundheitsamt wenden, das aber dauert und kostet zudem eine Gebühr. Nachdem in der ersten Woche der digitalen Dokumentation viele Bürger noch verunsichert waren und teilweise ihre Smartphones in den Apotheken abgeben wollten, läuft die Zertifizierung jetzt problemlos. „Das Prozedere dauert keine fünf Minuten, und auf Wunsch sind wir den Kunden auch beim Einscannen behilflich“, sagt eine Apothekerin aus der List.

Digitalpass gilt europaweit – aber für wie lange?

Das Impfzertifikat gilt ein Jahr nach Ausstellung, danach wird pauschal eine Auffrischung empfohlen. Ob und wann das für eine Corona-Impfung zutrifft, steht allerdings noch überhaupt nicht fest. Der digitale Impfnachweis soll ab Juli in ganz Europa gültig sein – genau wie die herkömmlichen gelben Impfausweise.

Von Susanna Bauch