Hannover

Hannover muss digital besser aufgestellt werden – diese Forderung hat der Oberbürgermeisterkandidat der CDU, Eckhard Scholz, bereits gestellt. Nun präzisiert er seine Vorstellungen: Er will Informationen über Baustellen transparenter und auf dem Smartphone abrufbar machen.

Tatsächlich gibt es bereits eine Online-Baustellenkarte der Stadt. Diese sei aber nicht mehr zeitgemäß und müsse „schnellstmöglich ins Jahr 2019 überführt werden“, so der CDU-Kandidat. Ziel müsse es sein, dass jeder, der sich für den Service anmelde, seine Informationen bequem vom Smartphone abrufen könne.

Verbindliche Informationen für Verkehrsteilnehmer

„Im Rahmen meiner Digitalisierungsstrategie werde ich sicherstellen, dass die Bürgerinnen und Bürger jederzeit über geplante und tatsächliche Baustellen in ihrer Umgebung informiert werden“, teilte Scholz am Dienstag mit. Verkehrsteilnehmer müssten „früh, verbindlich und komfortabel“ sehen können, welche Behinderungen auf dem Weg drohten. „Das ist kein Hexenwerk, man muss es nur wollen und umsetzen“, so Scholz. Allerdings räumte er ein, dass es ein wenig dauern dürfte, diesen Anspruch umzusetzen. Bis dahin setze er noch auf verstärkte Info-Schreiben an Anwohner.

Von Heiko Randermann