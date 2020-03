Badenstedt

Die Stadt Hannover fördert die IGS Badenstedt mit insgesamt 97.200 Euro. Das geht aus einer Anfrage der SPD-Fraktion in der jüngsten Bezirksratssitzung hervor. SPD-Ratsfraktionsmitglied Stefan Politze wollte von der Verwaltung wissen, welche Maßnahmen an der Schule gefördert werden sollen. „Die IGS Badenstedt erhält Mittel zur Unterstützung des digitalen Unterrichts und der Ausgestaltung eines Ruhebereichs“, antwortete Stadtbezirksmanagerin Anja Sufin.

Rund 70.000 Euro für digitalen Unterricht

Allein für den digitalen Unterricht würden 70.200 Euro zur Verfügung gestellt, mit denen das veraltete Netzwerk an der IGS verbessert werden solle. Vorgesehen seien unter anderem zwei Laptopwagen sowie interaktive Tafelsysteme für sieben Klassen.

Zudem sollen individualisierte Unterrichtsfächer wie etwa „Verantwortung“ im Stundenplan Platz finden. Auf diese Weise sollen die Schüler einen bewussten Umgang mit Mensch und Natur lernen.

Die IGS Badenstedt ist eine von acht Schulen in Hannover, die für das Landesprogramm Schule Plus vorgeschlagen wurden. In diesem Programm sollen Schulen, die in einem schwierigen sozialen Umfeld arbeiten, besondere Unterstützung erhalten.

Von Nele Schröder