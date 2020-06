Hannover

Mit mehr als 40 Bühnen und etwa 2000 Musikern war die Fête de la Musique im vergangenen Jahr das größte Musikfest in der Region Hannover. In diesem Jahr müssen die Veranstalter umdenken. Die Corona-Krise und entsprechende Auflagen verändern die gewohnten Veranstaltungsabläufe – und das nicht nur in Hannover: Die Stadt und das Musikzentrum sind Koordinatoren für die bundesweiten Livemusik-Feste, die traditionell am 21. Juni laufen

50 Städte machen mit

„Eigentlich hatten wir die Vorbereitungen für 2020 abgeschlossen“, sagt Sabine Busmann vom Musikzentrum. Es gab Plakate, Pläne für Bands und neue Ideen. „Nun suchten wir im Austausch mit anderen Städten nach alternativen Konzepten“, sagt Busmann. Etwa 50 von 84 Städten im Netzwerk der Fête de la Musique setzen nun am 21. Juni auf digitale Ideen.

Zwei Aktionen stehen bereits fest

So soll es in Hannover mindestens zwei Gemeinschaftsaktionen geben. Musikliebhaber sind ab sofort aufgerufen, selbst Videos zu produzieren. Sie sollen „Ode an die Freude“ und „Der Mond ist aufgegangen“ interpretieren. Das Lied kann gesungen oder nachgespielt werden. Mit dem Hashtag #gigityourself können Fotos und Videos dann am 21. Juni auf allen sozialen Kanälen hochgeladen werden. So bekommen Interessierte einen Eindruck, wie sich Hannover musikalisch unabhängig von festen Bühnen macht. „Wir setzen auf die Zuschauer, die sonst eher vor der Bühne Musik hören“, sagt Busmann. Zudem wird an einer Spotify-Playlist mit allen Bands gearbeitet, die eigentlich am 21. Juni in Hannover aufgetreten wären. Dabei sind zum Beispiel Ottolien, 5 Minuten Liebe und Musiker aus anderen Unesco-City-of-Music-Städten. Weitere Ideen werden am Montag vorgestellt.

Von Jan Sedelies