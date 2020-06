Hannover

Im Grundsatzstreit um die Frage, ob eine schnellere WLAN-Anbindung für alle Schulen oder die Ausweitung des Modellprojekts der Stadt zum digitalen Lernen auf sechs weitere Standorte wichtiger ist, hat das Ampelbündnis am Mittwoch einen Kompromissvorschlag vorgelegt. Der Rat wird darüber am Donnerstag abstimmen. SPD, Grüne und FDP wollen nun beides – WLAN für alle und die Ausdehnung des Modellprojekts. Im Schulausschuss hatte das Mehrheitsbündnis zuletzt noch gegen den Vorschlag der Elternvertreter gestimmt, den WLAN-Ausbau um ein Jahr vorzuziehen.

Politiker machen jetzt Tempo

Die Planungen dafür sollten umgehend beginnen, fordert jetzt Afra Gamoori ( SPD). Ab dem kommenden Jahr sollten dann die ersten Schulen mit einem tauglichen WLAN ausgestattet werden, bis 2023 müssten alle Schulen angeschlossen sein. Ursprünglich hatte die Stadt geplant, erst bis 2024 alle Schulen mit einem Basis-WLAN zu versorgen. Dafür kann das Geld aus dem Digitalpakt des Bundes benutzt werden, Hannover stehen rund 20 Millionen Euro zur Verfügung.

Sechs weitere Schulen im Modellprojekt

Wie von der Verwaltung geplant, soll zudem das Modellprojekt zum digitalen Lernen, das bereits an sechs Pilotschulen seit vier Jahren läuft, noch in diesem Jahr auf sechs weitere Standorte ausgedehnt werden: Hinzu kommen die Grundschule Am Welfenplatz, die Otfried-Preußler-Schule in der Südstadt, das Gymnasium Limmer, die Goetheschule, die Ricarda-Huch-Schule und die Leonore-Goldschmidt-Schule, die allesamt in modernen oder sanierten Gebäuden untergebracht sind. Ab 2021 sollen immer mehr Schulen in das Pilotprojekt integriert werden.

Das Ampelbündnis unterstützt nun auch die Forderung der Elternvertreter, dass die Stadt bei armen Familien nicht nur die monatliche Miete von rund 15 Euro pro digitalem Endgerät zu 60 Prozent subventioniert, sondern auch den etwas teureren Mietkauf. Wie Gamoori sagt, sind das nach Berechnungen der Stadt nur etwa Mehrkosten von 60 Cent pro Gerät im Monat. Nach drei Jahren dürfte die Familie das Tablet dann behalten. Anspruch auf einen städtischen Zuschuss haben nur Familien, die Geld aus dem Bundes- und Teilhabepaket des Bundes bekommen oder in denen es Geschwisterkinder gibt, die auch mit dem Tablet lernen.

