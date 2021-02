Hannover

Bildungsdezernentin Rita Maria Rzyski hat im Schulausschuss der Stadt den Vorwurf, Hannover verschlafe den Digitalpakt, vehement zurückgewiesen: „Wir sind voll im Plan, wir werden alle Mittel abrufen, die der Digitalpakt vorsieht, und mit dem Land haben wir uns auch nie gestritten.“

Basis-WLAN bis Ende 2022 für alle Schulen

Bis Ende 2022 sollen alle knapp 100 Schulen in Hannover mit einem Basis-WLAN ausgestattet sein, das heißt aber längst nicht, dass es in jedem Klassenraum WLAN gibt. Ab 2023 sollen weitere Schulen Zug um Zug eine Vollausstattung erhalten. Die Kriterien dafür wurden in mehreren Workshops mit Kommunalpolitikern, Eltern-, Lehrer und Schülervertretern und Experten erarbeitet. Das umfangreiche Beteiligungsmanagement habe einige Zeit gedauert, sagte die Dezernentin, aber das sei es wert gewesen. Eine digitale Vollausstattung haben bislang erst zwölf Schulen, darunter die sechs Pilotschulen aus dem Modellprojekt zum Online-Lernen, das die Stadt schon 2016 angeschoben hatte.

Nur ein Sachbearbeiter darf die rund 900 Anträge eingeben

Pro Schule müssten sechs bis neun einzelne Anträge ausgefüllt werden, bis das Geld aus dem Digitalpakt fließt. Auch für den Sockelbetrag von 30.000 Euro pro Schule ist ein Antrag nötig. Das ebenfalls erforderliche Medienentwicklungskonzept haben bereits die meisten Schulen in der Stadt entwickelt. Das Land gibt jedem Schulträger, egal wie groß er ist, nur einen technischen Zugang, über den Anträge für den Digitalpakt gestellt werden können. Das heißt, dass bei der Stadt nur ein Sachbearbeiter die insgesamt bis zu 900 nötigen Anträge eingeben kann. Schneller würde es natürlich gehen, wenn es sieben Sachbearbeiter machen könnten, sagte Rzyski.

Von Saskia Döhner